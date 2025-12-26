La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, bajada de temperaturas y viento del noroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes un cambio de tiempo en Canarias marcado por la llegada de lluvias, un ligero descenso de las temperaturas y la presencia de viento del noroeste, que irá girando a noreste a lo largo del día. El episodio afectará especialmente a las islas más montañosas, donde las precipitaciones pueden ser más persistentes en zonas de medianías, mientras que por la tarde no se descartan chubascos en áreas del sur.

Según la previsión, el viento será más intenso en cumbres y vertientes este y oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo en cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal de Tenerife. En el interior, las temperaturas máximas tenderán a bajar ligeramente.

Evolución general del tiempo

La jornada estará dominada por intervalos nubosos, con mayor compactación de nubes en el norte de las islas de mayor relieve. Las lluvias, en general débiles a moderadas, podrían prolongarse en medianías y reaparecer de forma puntual por la tarde en el sur. En cotas altas, la Aemet sitúa la cota de nieve en torno a 1.900 metros, subiendo a 2.100 metros en Tenerife, con heladas débiles a moderadas en las cumbres del Teide.

El viento, inicialmente flojo en algunos tramos del día, arreciará durante la segunda mitad de la jornada, reforzando la sensación térmica de fresco, especialmente en zonas altas y expuestas.

Estado de la mar y viento en costas

En el ámbito marítimo, se espera viento del norte o nordeste fuerza 4 o 5, con áreas localmente de fuerza 6, que amainará de madrugada. El estado de la mar será de marejada o fuerte marejada, disminuyendo posteriormente a marejadilla. En las costas del sur, el viento será más variable, con mar rizada o marejadilla.

Además, se prevé mar de fondo del norte o noroeste, con olas de entre 1 y 2 metros, y aguaceros ocasionales hasta la madrugada.

Previsión por islas

Predominarán los intervalos nubosos, más compactos de madrugada en la vertiente oeste, con precipitaciones ocasionales y débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. El viento soplará del norte, girando a noroeste y ganando intensidad por la tarde.

Arrecife: 15 ºC / 22 ºC.

Cielos con nubosidad variable, especialmente de madrugada en el norte y oeste, donde pueden registrarse lluvias dispersas y débiles. Las temperaturas apenas variarán, salvo ligero descenso de las mínimas en el sureste. Viento del norte rolando a noroeste, más intenso al final del día.

Puerto del Rosario: 15 ºC / 22 ºC.

Se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles, más probables en el norte, donde podrían ser localmente moderadas. Por la tarde, chubascos aislados en el sureste. Las mínimas bajarán ligeramente en zonas de interior del sur. Viento del norte, girando a noroeste y aumentando.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 ºC / 22 ºC.

Tenerife

Nubosidad variable, más compacta en la mitad norte, con precipitaciones débiles a moderadas. En el resto, lluvias poco probables y aisladas. Cota de nieve en ascenso de 1.900 a 2.100 metros y heladas en cumbres del Teide. Viento del noroeste, con intervalos fuertes en cumbres y baja probabilidad de rachas muy fuertes por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 16 ºC / 22 ºC.

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales; en el sur, cielos poco nubosos. Temperaturas estables y viento que se establecerá del noroeste moderado.

San Sebastián de La Gomera: 16 ºC / 22 ºC.

Cielos poco nubosos al inicio, con nubosidad de evolución diurna que puede dejar precipitaciones débiles en zonas de interior. Cota de nieve entre 2.000 y 2.200 metros. Tendencia a despejar por la tarde, salvo en el noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 15 ºC / 20 ºC.

Nubosidad variable en el norte y cielos poco nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste moderado.

Valverde: 12 ºC / 14 ºC.