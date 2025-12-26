Can Yaman finaliza el rodaje en Canarias de su primera serie en español y lanza un mensaje a sus seguidores

El actor turco Can Yaman ha compartido un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de Tenerife tras concluir el rodaje de su serie española, un thriller romántico producido por Secuoya Studios que marca un hito importante en su carrera.

Durante semanas, Yaman ha estado inmerso en la grabación de un ambicioso thriller romántico de ocho episodios que representa su primera serie en español y su debut profesional en España, un hito muy esperado tanto por él como por sus millones de seguidores internacionales.

En su publicación, el actor expresó su agradecimiento al equipo técnico, al equipo artístico y a los seguidores que lo acompañaron durante el rodaje, destacando lo “enriquecedora” que ha sido esta experiencia. Aunque no todos los detalles del contenido compartido en su reel están disponibles públicamente, el tono del mensaje reflejaba orgullo por el trabajo realizado y entusiasmo por lo que está por venir. Esta despedida en redes llega justo cuando el rodaje ya ha culminado su fase principal en la isla, que se ha convertido durante estas semanas en el plató principal del proyecto.

La producción, liderada por Secuoya Studios y desarrollada por un equipo de creativos con amplia trayectoria, mezcla intriga, acción y romance con una narrativa internacional que busca posicionarse como una de las grandes series del próximo año. Secuoya, que ya había consolidado su presencia en el sector audiovisual con títulos exitosos, apuesta con este thriller por ampliar su alcance global.

'El Turco', la otra gran producción de Can Yaman, ya tiene fecha de estreno en España

Paralelamente, los fans de Can Yaman están de enhorabuena con el estreno de El Turco, otra de las producciones que protagoniza y que llegará a Movistar Plus+ el próximo 15 de enero de 2026. Esta serie de seis episodios, basada en una historia real inspirada en la leyenda del Turco de Moena, marca una de las apuestas más importantes del catálogo de la plataforma para abrir el año, con una combinación de épica histórica, drama y redención.

El Turco coloca a Yaman nuevamente en el foco internacional tras su paso por producciones exitosas como Sandokan o Erkenci Kus, y su estreno en Movistar Plus+ se presenta como uno de los eventos más esperados de enero, ampliando la presencia del actor tanto en Europa como en América Latina.

Con estos dos proyectos, Can Yaman refuerza su papel como una de las figuras más versátiles y seguidas de la ficción contemporánea, consolidando su transición hacia producciones que cruzan fronteras lingüísticas y culturales.