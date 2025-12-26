Canarias ultima una ‘ventanilla única’ para agilizar proyectos estratégicos en la Islas

El Gobierno de Canarias ultima la Oficina de Proyectos Estratégicos con el objetivo principal de simplificar la tramitación administrativa y agilizar los procedimientos que afectan a los proyectos declarados prioritarios, mediante la reducción de plazos, la coordinación entre administraciones y el acompañamiento directo a los promotores.

A través de este nuevo modelo de gestión, el Ejecutivo prevé movilizar al menos 100 millones de euros en iniciativas vinculadas a la innovación y a la diversificación económica, una cifra que podrá incrementarse a medida que se incorporen nuevos proyectos públicos y privados. La nueva unidad estará operativa previsiblemente a partir de febrero.

36 proyectos estratégicos

Con la diversificación como eje central, la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, de nueva creación, trabaja actualmente sobre una cartera de 36 proyectos declarados estratégicos -hasta que la Oficina bajo su manto esté plenamente operativa- cuya inversión conjunta se estima en torno a los cien millones de euros y que abarcan tanto iniciativas públicas como privadas, según el director general del área, David Pérez-Dionis.

El origen de la Oficina de Proyectos Estratégicos se sitúa en 2024, cuando el Gobierno de Canarias definió 14 áreas estratégicas para orientar la aprobación de proyectos considerados prioritarios, con el objetivo de afrontar la nueva realidad económica y posicionar al Archipiélago en sectores en los que presenta condiciones específicas para destacar. La Oficina cuenta con una dotación inicial de 1,1 millones de euros para dos años y con un equipo multidisciplinar de siete personas, con perfiles en gestión de proyectos, en el ámbito jurídico, financiero, comunicación y administración, además de asistencia técnica externa.

Simplificación administrativa

La oficina, ubicada físicamente en Proexca, responde a un cambio de paradigma en la forma de gestionar proyectos tractores. Uno de los pilares del nuevo modelo es la simplificación administrativa. Para ello, el Gobierno ha introducido una disposición específica en la Ley de la Ciencia, actualmente en tramitación, destinada a dotar de base legal a la tramitación urgente de los proyectos estratégicos.

Una vez aprobada la ley, los proyectos estratégicos podrán acogerse a un sistema de tramitación prioritaria, clave para cumplir los plazos asociados a los fondos europeos. Además, la nueva disposición reforzará la coordinación con los ayuntamientos, al permitir que sea el propio Gobierno de Canarias quien certifique el carácter estratégico de los proyectos ante las entidades locales, facilitando la agilización de licencias con seguridad jurídica para los técnicos municipales.

Ventanilla única

La Oficina funcionará como una ventanilla única, explica David Pérez-Dionis, asignando a cada promotor un interlocutor o gestor de proyectos que lo acompañará durante todo el proceso administrativo y facilitará la coordinación entre consejerías, cabildos y ayuntamientos.

Más allá de la agilización de trámites, la Oficina de Proyectos Estratégicos ofrecerá un apoyo integral a los promotores. Entre sus funciones se encuentra la identificación de convocatorias de financiación europea, el asesoramiento para concurrir a ellas y el acompañamiento en los procesos de gestión y justificación de fondos. El Ejecutivo pretende, además, que el sello de «proyecto estratégico» tenga un peso específico en las líneas de ayuda autonómicas.

Cartas de apoyo

El Gobierno canario también facilitará cartas de apoyo y compromiso institucional para reforzar la posición de los proyectos ante inversores públicos y privados, así como una estrategia de divulgación y comunicación orientada a mejorar la visibilidad de las iniciativas declaradas estratégicas. La actividad de la Oficina se alinea con la estrategia de especialización inteligente (RIS3) y se concentra en ámbitos considerados clave para el futuro económico del Archipiélago, como el aeroespacial, el audiovisual, la animación, los videojuegos, la economía azul, la energía, la digitalización o la sostenibilidad.

El impulso a esta política se ha traducido en la declaración progresiva de proyectos estratégicos. El último paquete fue aprobado el 13 de octubre, cuando el Gobierno declaró 19 nuevas iniciativas, que se sumaron a las 17 aprobadas en julio de 2024, elevando a 36 el total de proyectos estratégicos en apenas dos años.

Iniciativas privadas

Dentro de esta cartera figuran iniciativas privadas de gran envergadura, como el proyecto ATH Bioenergy, que prevé la construcción de cuatro plantas de producción de biometano y fertilizantes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, con una inversión estimada de 65 millones de euros. También destaca DesaLIFE, impulsado por Ocean Oasis Canarias, un sistema innovador de desalación mediante energía undimotriz con una inversión prevista de 10 millones de euros, así como Astilleros Automatizados Wencoe, un astillero 4.0 vinculado a la economía azul, con una inversión de 7,4 millones.

Junto a estas iniciativas privadas, la cartera incluye proyectos de carácter público y mixto, como el Sandbox Aeroespacial de La Gomera, promovido por el Cabildo insular, que moviliza 20 millones de euros; la infraestructura eDatos, del Instituto Canario de Estadística; el proyecto SmartHub360, orientado a aulas inteligentes y entornos de aprendizaje inmersivo; o la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del Servicio Canario de la Salud, con una inversión de cuatro millones de euros.