La Fundación La Caja de Canarias renueva su respaldo al ajedrez en la isla con convenios históricos

La Fundación La Caja de Canarias ha renovado su compromiso con el ajedrez en Gran Canaria mediante la firma de nuevos convenios de colaboración con cuatro clubes de la isla. Esta acción consolida una relación que, en algunos casos, supera las cinco décadas de historia y reafirma el papel de la Fundación como principal impulsora del ajedrez federado y formativo en el Archipiélago.

Durante el acto de firma, el director general de la Fundación, Fernando Fernández, subrayó el valor de la continuidad de este apoyo institucional, que en el caso del Club Fundación La Caja de Canarias se remonta a 1967. La Fundación ha caminado de la mano del ajedrez durante generaciones.

La renovación de los convenios, por un importe total de 13.000 euros, beneficiará a los clubes Fundación La Caja de Canarias, La Caja de Canarias Vecindario, Guía y Telde-Los Llanos. Según sus responsables, esta ayuda es fundamental para adquirir material, mantener la actividad en las escuelas de ajedrez, participar en torneos y desarrollar proyectos sociales en distintos municipios.

Más de medio siglo de historia

El respaldo al ajedrez es uno de los compromisos históricos más arraigados de la Fundación. Iniciado en los años 60 por impulso de figuras como Vicente Rojas Mateo y Pedro Lezcano, el apoyo institucional se ha mantenido firme a lo largo de los años, permitiendo la expansión del ajedrez en centros educativos, clubes y espacios sociales.

Actualmente, los clubes desarrollan su labor en instalaciones propias, centros escolares y espacios comunitarios, con monitores especializados y una creciente presencia de alumnado en edad escolar. Además, organizan charlas, talleres y sesiones en centros de día vinculados a proyectos de salud mental y envejecimiento activo.

La Fundación La Caja de Canarias consolida su compromiso con el ajedrez en Gran Canaria / LP/DLP

La cantera, en su mejor momento

Según los clubes, el ajedrez vive un auge entre los más jóvenes, con un notable incremento de licencias federativas y buenos resultados en campeonatos nacionales. Juan José Sosa, presidente del Club Fundación La Caja de Canarias, valoró el respaldo institucional como clave para sostener la actividad durante toda la temporada, recordando además los logros del club en 2025, como el título de Campeón de España en Segunda División por equipos.

Antonio Sánchez Alemán, presidente del Club de Vecindario, destacó que la subvención permite mantener proyectos como el ajedrez en las escuelas y en centros de día, y subrayó que “este año hemos reunido a más de 400 niños en nuestros torneos”.

En la misma línea, Juan Viera, presidente del Club Telde-Los Llanos, agradeció la ayuda que les ha permitido alcanzar las 160 licencias federadas, revalidar el título de Campeones de Canarias en categoría preferente y continuar con una labor social que ha impactado a más de 10.000 personas desde la creación del club hace doce años.

La Fundación ha animado a los clubes a presentar nuevas iniciativas complementarias para su valoración, con el objetivo de seguir fortaleciendo una red que combina deporte, educación y cohesión social a través del ajedrez.