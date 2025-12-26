Gobierno y empresarios cierran filas contra la nueva tasa de Aena a las guaguas turísticas en Canarias

El Gobierno autonómico y las principales organizaciones empresariales del turismo y el transporte se plantaron esta mañana contra la tasa que Aena quiere imponer a las guaguas turísticas que recogen y dejan pasajeros en los aeropuertos del Archipiélago. Tanto el sector como el Ejecutivo regional coinciden en que la medida debilita la competitividad, contradice las políticas de movilidad sostenible y se ha impulsado sin diálogo previo ni justificación técnica sólida. Así lo expresaron esta mañana en un encuentro en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, subrayó el impacto de la decisión y cargó contra el argumento del gestor aeroportuario sobre la falta de espacio. A su juicio, el cargo responde a un “fin exclusivamente recaudatorio” y se sustenta en “excusas para tapar el fin real”. Además, advirtió de que “cualquier política que penalice el transporte colectivo es una mala política”, defendiendo la guagua como alternativa clave al vehículo privado en un territorio con infraestructuras viarias sometidas a una presión creciente.

Rodríguez vinculó el rechazo a la tasa con una reivindicación histórica del Archipiélago, la cogestión aeroportuaria. Invocando el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reclamó la participación de la comunidad en decisiones estratégicas sobre sus aeropuertos y anunció que el Gobierno canario impulsará una iniciativa legislativa si el Estado no rectifica. “Si no lo hacen, lo haremos nosotros. Promoveremos una ley para establecer la participación de Canarias en la gestión de los aeropuertos”, afirmó.

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, se unió a la crítica a las formas de Aena. Denunció que la medida se ha tramitado “por la puerta de atrás, con alevosía y de forma fulminante”, y remarcó que el nuevo cargo “introduce costes que dañan la competitividad del sector turístico” y “va contra la defensa del transporte colectivo”, en una región donde “la única forma en que llegan los turistas es por los aeropuertos”.

Impacto económico

Desde la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), su secretario general, José Ángel Hernández Ponce, aportó datos para dimensionar el impacto económico. En Canarias operan unas 150 empresas dedicadas al transporte turístico, con cerca de 4.500–4.700 guaguas. Según cifras facilitadas por operadoras de Baleares -donde ya se paga esta tasa-, el sobrecoste en Palma de Mallorca ronda los 6.000 euros mensuales por empresa, aunque insistió en que el problema no es solo financiero. “No es solo el dinero. Esto es un ataque frontal al sistema de movilidad de Canarias”, señaló. También desmontó la utilidad de la llamada hora de cortesía a coste cero anunciada por Aena. “No significa nada. Las guaguas tienen que estar una hora antes por exigencia de los turoperadores, así que pagarán sí o sí”, añadió.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, amplió el foco al impacto social y medioambiental. Alertó de que el cargo podría provocar un trasvase hacia el alquiler de vehículos privados, lo que aumentaría la saturación de unas carreteras ya congestionadas. “Son medidas que van contra la sostenibilidad como se concibe en Europa”, afirmó.

Rodríguez recordó además que el Gobierno remitió cartas al Ministerio de Transportes -propietario mayoritario de Aena (51%)- para pedir que se priorice el interés general sobre el recaudatorio. Por ahora, reconoció, no hay respuesta formal, aunque sí contactos informales con responsables de la compañía en Canarias. También citó el ejemplo de Palma de Mallorca, donde se habilitó una bolsa reguladora externa asfaltada y anexa al aeropuerto, una alternativa que, sostuvo, “podría implantarse en prácticamente el 100% de los aeropuertos de Canarias”.