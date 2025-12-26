Mueren dos personas en el incendio de una vivienda en Canarias

Un hombre de 63 años y una mujer fallecieron durante un incendio en el interior de una vivienda en el norte de Tenerife en la madrugada de este viernes.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 6:30 horas en la calle Real, en el municipio de La Matanza de Acentejo.

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que había fuego en una vivienda y activó a varios recursos de emergencias y seguridad.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife, tres ambulancias (una medicalizada, otra sanitarizada y una básica), agentes de la Guardia Civil y miembros de la Policía Local .

Víctimas inconscientes

Los bomberos rescataron a las dos víctimas, que se hallaban inconscientes, a la vez que realizaron los trabajos para extinguir las llamas, que afectaron a la totalidad del domicilio.

Los profesionales de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) efectuaron las tareas de reanimación de las personas afectadas, pero sin resultado positivo, por lo que sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Norte de Tenerife realizan la investigación para determinar qué pudo ocurrir en el interior de la casa.