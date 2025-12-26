Parece italiano, pero es auténticamente canario: así es el panettone que más sorprendente del mundo con sabor a chorizo de Teror

El dulce más extraño, sorprendente y único de esta Navidad se vende en Las Palmas de Gran Canaria. "Cuando creías que estaba todo inventado, sale este panettone de chorizo de Teror", decía sorprendido el creador de contenido Víctor G (@vrglez_), que visitó la pastelería Guirlache para descubrir su nueva creación.

La innovación gastronómica vuelve a sorprender con un producto que mezcla la tradición italiana y el toque personal de los pasteleros de Guirlache. Su propuesta de crear un panettone de chorizo de Teror se ha vuelto viral gracias a las numerosas críticas positivas que está recibiendo.

Así sabe el panettone de chorizo de Teror

Víctor explica que este dulce tiene aroma intenso, y se acerca mucho al emblemático embutido del municipio grancanario pero con un sabor más suave y equilibrado. Para el creador de contenido, su olor es tan potente como reconocible: "El salón huele igual que cuando vas a Teror a comprarte un bocadillo de chorizo".

El panettone de chorizo de Teror es un gran producto para comprar esta Navidad. "Me parece un producto bastante innovador para ser de una pastelería artesanal de toda la vida en Canarias y felicidades por innovar en este tipo de productos", decía un Víctor muy entusiasmado.

Así puedes comprar un panettone de chorizo de Teror

Las personas que deseen adquirir este dulce navideño con un toque canario pueden hacerlo acudiendo a alguno de los tres locales de la Pastelería Guirlache situados todos ellos en Las Palmas de Gran Canaria:

Calle Simancas, N.º2, esquina con Fernando Guanarteme

Triana, N.º 68

Centro Comercial Las Arenas

Los panettones de chorizo de Teror tienen diferentes precios según su tamaño:

Pequeño: 4,50 euros

4,50 euros Mediano: 23 euros

23 euros Grande: 29 euros

Si prefieres algo más tradicional, también cuentan con la opción clásica y la de chocolate con naranja, al mismo precio.

El panettone tradicional se reinventa

El panettone es un dulce tradicional de origen italiano, que suelen comprar las familias en Navidad. Su origen se remonta al imperio romano, aunque la receta actual se acerca a la que hacían los pasteleros de Milán en el siglo XV. Se elabora a partir de una masa fermentada que recuerda a un brioche y suele incluir frutas confitadas, pasas o virutas de chocolate.

El Panettone de chorizo de Teror / Lp

Su fama internacional ha impulsado numerosas reinterpretaciones, desde versiones gourmet hasta combinaciones locales, como la que ahora protagoniza el chorizo de Teror. Esta tendencia responde a la búsqueda de sabores únicos y a la fusión entre tradición y creatividad gastronómica.

Los productos navideños se reinventan

La propuesta de Guirlache encaja con el auge de productos navideños reinventados en todo el mundo. En las pastelerías y supermercados puedes encontrar este año desde turrones de chocolate de Dubái hasta roscones artesanales de Kinder, Oreo o Lotus

Estas versiones de los dulces navideños buscan adaptarse a los gustos de un público cada vez más dispuesto a probar novedades.