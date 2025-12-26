Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasTiempo en CanariasComprueba Lotería de Navidad 2025Oposiciones en CanariasSucesos en CanariasRoberto Moreno Díaz
instagramlinkedin

Parece italiano, pero es auténticamente canario: así es el panettone que más sorprendente del mundo con sabor a chorizo de Teror

Este delicioso dulce de origen italiano se ha reinventado en esta pastelería de Las Palmas de Gran Canaria y se ha convertido en un éxito estas fiestas

Así es el panettone de chorizo de Teror

Así es el panettone de chorizo de Teror

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El dulce más extraño, sorprendente y único de esta Navidad se vende en Las Palmas de Gran Canaria. "Cuando creías que estaba todo inventado, sale este panettone de chorizo de Teror", decía sorprendido el creador de contenido Víctor G (@vrglez_), que visitó la pastelería Guirlache para descubrir su nueva creación.

La innovación gastronómica vuelve a sorprender con un producto que mezcla la tradición italiana y el toque personal de los pasteleros de Guirlache. Su propuesta de crear un panettone de chorizo de Teror se ha vuelto viral gracias a las numerosas críticas positivas que está recibiendo.

Así sabe el panettone de chorizo de Teror

Víctor explica que este dulce tiene aroma intenso, y se acerca mucho al emblemático embutido del municipio grancanario pero con un sabor más suave y equilibrado. Para el creador de contenido, su olor es tan potente como reconocible: "El salón huele igual que cuando vas a Teror a comprarte un bocadillo de chorizo".

El panettone de chorizo de Teror es un gran producto para comprar esta Navidad. "Me parece un producto bastante innovador para ser de una pastelería artesanal de toda la vida en Canarias y felicidades por innovar en este tipo de productos", decía un Víctor muy entusiasmado.

Así puedes comprar un panettone de chorizo de Teror

Las personas que deseen adquirir este dulce navideño con un toque canario pueden hacerlo acudiendo a alguno de los tres locales de la Pastelería Guirlache situados todos ellos en Las Palmas de Gran Canaria:

  • Calle Simancas, N.º2, esquina con Fernando Guanarteme
  • Triana, N.º 68
  • Centro Comercial Las Arenas

Los panettones de chorizo de Teror tienen diferentes precios según su tamaño:

  • Pequeño: 4,50 euros
  • Mediano: 23 euros
  • Grande: 29 euros

Si prefieres algo más tradicional, también cuentan con la opción clásica y la de chocolate con naranja, al mismo precio.

El panettone tradicional se reinventa

El panettone es un dulce tradicional de origen italiano, que suelen comprar las familias en Navidad. Su origen se remonta al imperio romano, aunque la receta actual se acerca a la que hacían los pasteleros de Milán en el siglo XV. Se elabora a partir de una masa fermentada que recuerda a un brioche y suele incluir frutas confitadas, pasas o virutas de chocolate.

El Panettone de chorizo de Teror

El Panettone de chorizo de Teror / Lp

Su fama internacional ha impulsado numerosas reinterpretaciones, desde versiones gourmet hasta combinaciones locales, como la que ahora protagoniza el chorizo de Teror. Esta tendencia responde a la búsqueda de sabores únicos y a la fusión entre tradición y creatividad gastronómica.

Los productos navideños se reinventan

La propuesta de Guirlache encaja con el auge de productos navideños reinventados en todo el mundo. En las pastelerías y supermercados puedes encontrar este año desde turrones de chocolate de Dubái hasta roscones artesanales de Kinder, Oreo o Lotus

Noticias relacionadas y más

Estas versiones de los dulces navideños buscan adaptarse a los gustos de un público cada vez más dispuesto a probar novedades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  3. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  4. El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  5. Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  6. Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  7. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  8. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros

La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, bajada de temperaturas y viento del noroeste

La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, bajada de temperaturas y viento del noroeste

Parece una ciudad de Canarias, pero está en Estados Unidos: así es el museo que honra a los isleños que cruzaron el Atlántico

Parece una ciudad de Canarias, pero está en Estados Unidos: así es el museo que honra a los isleños que cruzaron el Atlántico

Canarias deja sin adjudicar uno de cada tres euros de fondos europeos

Canarias deja sin adjudicar uno de cada tres euros de fondos europeos

Europa renueva la estrategia para las RUP mientras vacía su financiación

Parece italiano, pero es auténticamente canario: así es el panettone que más sorprendente del mundo con sabor a chorizo de Teror

Parece italiano, pero es auténticamente canario: así es el panettone que más sorprendente del mundo con sabor a chorizo de Teror

Centenares de plazas en el aire por la caducidad de las oposiciones

Centenares de plazas en el aire por la caducidad de las oposiciones

Reparan de emergencia un carguero en la costa de Canarias tras un fallo crítico en el mar

Reparan de emergencia un carguero en la costa de Canarias tras un fallo crítico en el mar

El volcán Tajogaite ‘encoge’ quince metros en cuatro años

El volcán Tajogaite ‘encoge’ quince metros en cuatro años
Tracking Pixel Contents