Parece una ciudad de Canarias, pero está en Estados Unidos: así es el museo que honra a los isleños que cruzaron el Atlántico

Estados Unidos le debe muchas cosas a Canarias. Los isleños que emigraron a este país llevaron consigo sus tradiciones, historias y productos, muchos de los cuales hoy se comercializan a nivel mundial. Esta rica herencia se refleja en un museo ubicado en el estado de Luisiana, donde los canarios establecieron una comunidad que actualmente cuenta con más de 3.000 descendientes.

En Luisiana tiene lazos con Canarias / Museo Los Indianos

Desde el cultivo del plátano hasta el gofio, los emigrantes canarios dejaron una huella imborrable en las comunidades donde se asentaron, contribuyendo al enriquecimiento cultural y económico de Estados Unidos. Una de las principales materias primas del país llegó allí gracias a Canarias, consolidando aún más este legado. Por ello, este vínculo representa un gran orgullo y un importante símbolo para todos los canarios.

Así es Los Isleños Museum Complex

En St. Bernard, una pintoresca ciudad al este de Luisiana, se encuentra el museo Los Isleños Museum Complex. Este lugar es mucho más que un simple complejo histórico, es un testimonio vivo de la herencia que las Islas Canarias han dejado en Estados Unidos. En este espacio se relata la historia de los más de 15.000 colonos de las islas que España envió a este territorio sureño, dejando una huella cultural imborrable.

Entre 1777 y 1782, miles de canarios fueron enviados a este virreinato con el objetivo de colonizar el sur del actual Estados Unidos, frenar la expansión británica y poblar territorios estratégicos. El rey Carlos III echó mano de las islas para poder crear una población estable en la zona, por lo que las tradiciones de las islas se llevaron a este país.

Todo ello se puede ver en este complejo museístico, uno de los espacios más importantes del país sirve, para entender el peso político, social, económico y cultural de Canarias en América.

La diáspora canaria fue clave para la historia de Estados Unidos

Muchos historiadores coinciden en que Estados Unidos le debe a Canarias algo enorme, una parte crucial de su construcción territorial y economía. Aquellos isleños fundaron una ciudad tan importante como fue San Antonio (Texas), poblaron zonas clave del Misisipi y fueron tropa decisiva en la Batalla de Nueva Orleans (1815). Además, España y Canarias introdujeron el cultivo de la caña de azúcar en América, lo que más tarde derivaría en la industria azucarera de Luisiana.

Así es el museo de los isleños / Canarios en América

Los isleños que llegaron a St. Bernard eran agricultores, pastores y pescadores. Cultivaron ajo, papas, batatas o cebollas que abastecieron a este territorio. También domesticaron ganado para poder llevar a cabo labores agrarias de manera más cómoda y fácil.

Esta diáspora tiene un motivo cruel. España puso una condición a las islas, bajo el llamado 'Tributo en Sangre' de 1678. Si las islas querían comerciar con las colonias españolas, debían enviar a cinco familias por cada 100 toneladas de productos que se exporten. Los descendientes de aquellos isleños siguen en la misma zona hoy y cada año celebran la Fiesta de los Isleños para reivindicar su herencia española.

Este museo sirve para preservar el legado canario

La Sociedad Cultural y Patrimonial de Los Isleños de St. Bernard, fundada en 1976, consiguió frenar la desaparición de ese legado. Para ello se creó un complejo que es una visita obligatoria para los descendientes, hispanistas, historiadores y turistas.

El museo de los indianos guarda muchos recuerdos de Canarias / Museo Los Indianos

En el recorrido se abordan desde los asentamientos iniciales de 1779 hasta el proceso de criollización que mezcló la identidad isleña con la cultura local.

Aunque Estados Unidos desconozca esta historia, en el museo de los isleños de St. Bernard se recuerda que parte de la identidad del país, de su riqueza agrícola y de su economía la construyeron colonos llegados de Canarias.