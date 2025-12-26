¿Puedes subir fotos en playas de Canarias? Claves sobre el derecho a la imagen y protección de datos

El abogado canario Sergio Choolani ha alertado sobre los riesgos legales vinculados a la fotografía en espacios públicos, especialmente en las playas de Canarias, una práctica común entre residentes y turistas. Subir estas imágenes a redes sociales sin contar con el consentimiento legal de las personas que aparecen en ellas puede vulnerar el derecho a la imagen. Lo que para muchos es una simple imagen para “presumir de canariedad” puede acabar convirtiéndose en una infracción grave de la normativa vigente.

Según explica Choolani, el problema surge cuando en esas fotografías aparecen rostros identificables de personas, aunque se trate de ciudadanos anónimos. En esos casos, la publicación de la imagen puede vulnerar la Ley de Protección de Datos, así como la ley que protege el derecho al honor y a la propia imagen. “No es necesario que la persona fotografiada sea famosa para que exista una posible infracción”, señala el letrado, recordando que cualquier individuo tiene derecho a controlar el uso de su imagen.

El abogado subraya que el hecho de que la fotografía se haya tomado en un espacio público no elimina la obligación de respetar la normativa. Compartir una imagen en redes sociales implica una difusión pública que, si no cuenta con el consentimiento de las personas reconocibles que aparecen en ella, puede acarrear sanciones económicas importantes. Por ello, recomienda extremar la precaución y, siempre que sea posible, evitar que los rostros sean visibles, ya sea encuadrando la imagen de otra forma o difuminándolos antes de publicarla.

Derecho a la imagen

Choolani aclara que existen algunas excepciones previstas en la ley. Por ejemplo, cuando se trata de un contenido informativo o una noticia y la aparición de personas es meramente accesoria respecto al hecho principal que se está comunicando. En estos casos, la imagen puede estar amparada por el derecho a la información, siempre que se respeten ciertos límites y no se cause un perjuicio innecesario a los afectados.

No obstante, el abogado insiste en que las cautelas deben ser aún mayores cuando en las imágenes aparecen menores de edad. La legislación es especialmente estricta en este ámbito y la difusión de imágenes de menores sin el consentimiento adecuado puede tener consecuencias legales más graves.

En un contexto en el que las redes sociales forman parte del día a día, Sergio Choolani hace un llamamiento a la responsabilidad digital. Disfrutar del entorno, capturar recuerdos y compartirlos es legítimo, pero siempre —advierte— sin olvidar que el derecho a la imagen y a la privacidad de los demás también debe ser respetado.