El Servicio Canario de la Salud licita por 3,1 millones de euros un total de 37 ecógrafos para la atención hospitalaria

La licitación del SCS, que se estructura en siete lotes, permitirá la adquisición de ecógrafos con tecnología avanzada para Fecundación In Vitro, Cardiología y Radiodiagnóstico, entre otros servicios

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín / CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha sacado a licitación el contrato para el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento en garantía de 37 ecógrafos, destinados a distintos centros de atención hospitalaria del SCS, por un importe total de 3.119.870 euros, impuestos incluidos.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se trata de actuación cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027, cuyo objetivo es impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a la modernización del sistema sanitario, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad asistencial en el conjunto del archipiélago.

Concurso por lotes

La licitación se estructura en siete lotes, lo que permitirá adaptar los equipos a las necesidades clínicas y funcionales de distintos servicios hospitalarios.

Asimismo, en relación con el uso clínico general, se han licitado dos lotes, que incluyen ocho ecógrafos destinados a las unidades de Reproducción Humana Asistida y tres equipos para las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos.

En cuanto a las necesidades especiales, los cinco lotes restantes corresponden a trece ecógrafos para Fecundación In Vitro (FIV), dos equipos para unidades de Cardiología de adultos, dos para Cardiología Pediátrica, ocho para servicios de Radiodiagnóstico y un ecógrafo destinado a Unidades de Medicina Intensiva (UMI), incorporando tecnología avanzada para procedimientos de alta especialización.

Plazo de ejecución

El contrato, identificado con el expediente SUM/2025/0000146225 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, y está sujeto a regulación armonizada conforme a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

Con todo, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas por vía electrónica hasta el 19 de enero de 2026 a las 15.00 horas, teniendo en cuenta que el horario de la plataforma está referido a la hora peninsular, debiendo declarar explícitamente que el equipo ofertado es de fabricación nueva.

Además, en ningún caso se admitirán equipos usados, reacondicionados o con componentes reutilizados, y todos los elementos que integren los sistemas deberán encontrarse en producción activa, no descatalogados ni próximos a su descatalogación.

