El SUC atiende más de 11.000 activaciones sanitarias por accidentes de tráfico en lo que va de 2025

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha gestionado 11.285 activaciones sanitarias para atender 8.729 accidentes de tráfico registrados en Canarias entre enero y diciembre de 2025. Esta cifra supone un incremento del 2 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 11.025 activaciones por 8.635 incidentes de circulación.

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, subraya que en muchos de estos siniestros se movilizaron varios recursos sanitarios terrestres de manera simultánea.

Por islas, Tenerife encabeza la estadística con 3.837 incidentes, seguida de Gran Canaria (3.323), Lanzarote (737), Fuerteventura (523), La Palma (223), La Gomera (46) y El Hierro (40).

Actuar con rapidez y seguridad salva vidas

Ante el repunte de desplazamientos previsto en las festividades navideñas, el SUC ha reforzado su campaña informativa para recordar a la ciudadanía cómo actuar en caso de presenciar un accidente de tráfico. Aplicar la conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer) puede ser clave para salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones.

Proteger: Lo primero es señalizar la zona del accidente para evitar nuevos riesgos. Si se va a intervenir, debe hacerse desde un lugar seguro, sin exponerse al tráfico ni a otros peligros.

Alertar: El siguiente paso es contactar con el 112, facilitando información clara y concreta sobre el lugar del accidente, número de personas implicadas, tipo de lesiones visibles y estado de consciencia, respiración o movilidad de los afectados.

Socorrer: Hasta la llegada de los servicios sanitarios, se deben seguir estrictamente las indicaciones del equipo del SUC, que proporcionará asistencia médica por teléfono. Esta guía puede marcar la diferencia mientras se activa el despliegue de medios en el lugar.

Evitar errores que agraven las lesiones

Desde el SUC se insiste en que no deben realizarse intervenciones improvisadas sin supervisión profesional. Mover al herido, intentar aliviarle con alimentos o bebidas o manipular posibles lesiones puede agravar su estado. Solo se recomienda intervenir si existe un peligro inmediato, y siempre bajo instrucciones médicas a distancia.

En el caso de víctimas atrapadas, se aconseja apagar el motor si no hay riesgo, mantener la calma y no actuar por iniciativa propia. El objetivo es evitar daños añadidos mientras se espera la llegada del equipo especializado.

La colaboración ciudadana, fundamental pero guiada

El SUC recuerda que la colaboración de los testigos es esencial, pero debe hacerse de forma segura y coordinada. Intervenir sin conocimientos puede causar efectos yatrogénicos (daños provocados por una actuación inadecuada). Por ello, escuchar y seguir las indicaciones del 112 es la mejor forma de ayudar.

Con esta información, el SUC busca reforzar la prevención y la seguridad vial, especialmente en épocas con mayor volumen de desplazamientos. También se pone en valor el trabajo coordinado de los recursos de emergencia para garantizar la mejor atención sanitaria en carretera.