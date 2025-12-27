La Aemet pronostica que las lluvias débiles predominarán este domingo en el tiempo en Canarias

Las lluvias débiles predominarán este domingo en Canarias, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el mar habrá noroeste 3 o 4 amainando a 2 o 3. Marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, rolando a norte en la costa este, variable 1 a 3 y rizada, informa Efe.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE DOMINGO:

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos. Probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso. Viento del noroeste tendiendo a flojo del norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 21

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos. Probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste tendiendo a flojo del norte a partir del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

Poco nuboso tendiendo a nuboso durante la mañana. Probables precipitaciones débiles, en especial en zonas de interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

Poco nuboso tendiendo a nuboso desde primeras horas. Probables precipitaciones, en general débiles, en el norte durante la primera mitad del día, sin descartarlas en el resto de zonas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de dirección variable; en cumbres centrales, viento del noroeste ocasionalmente fuerte amainando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

Poco nuboso tendiendo a nuboso durante la mañana, con probables precipitaciones débiles y dispersas durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso desde primeras horas, con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en el este. Viento en general flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 21

Poco nuboso tendiendo a nuboso durante la mañana, sin descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 14