La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo

En Arucas, está la cafetería ideal para las personas que le gusta la comida gigante. Este local es reconocido por sus platos gigantes, donde puedes disfrutar de raciones tan grandes que superan el tamaño de un brazo, todo a precios muy económicos. Desde papas hasta croissants XXL, cada producto sorprende por su tamaño y sabor, convirtiendo este rincón en un paraíso para los amantes de la comida abundante y las experiencias diferentes.

Al norte de Gran Canaria, en la localidad de Arucas, los canarios pueden disfrutar de las raciones de comida más grandes que puedan imaginar. Si buscas una combinación perfecta de calidad y cantidad, esta cafetería se convierte en la elección ideal para disfrutar de una comida o cena. Sus platos son ideales para compartir y son perfectos para pasar el día con tu familia o amigos.

Así es la Cafetería Siroco, donde puedes comer mucho y muy barato

Desde hace más de 30 años, en la calle León y Castillo número 7 de Arucas, se encuentra la popular Cafetería Siroco. A pocos metros de la Iglesia de San Juan Bautista, este local se ha convertido en otro templo de la ciudad, el de la comida XXL.

34 años de historia de calidad y cercanía

Abierta desde 1989, la Cafetería Siroco nació con una filosofía clara, ofrecer productos de calidad en un ambiente familiar. Con el tiempo, el local ha sabido adaptarse a los nuevos gustos sin perder su esencia. Desde sus inicios, su carta ha evolucionado hasta incluir croissants, sándwiches, bocadillos, ensaladas y hamburguesas, manteniendo siempre un sello distintivo, la abundancia y el sabor.

El equipo de Siroco destaca por "brindar un servicio excepcional y asegurar la más alta calidad en cada uno de sus productos". Esa combinación de trato cercano, ingredientes frescos y propuestas innovadoras ha hecho que el local se consolide como una referencia gastronómica en Arucas y en toda Gran Canaria.

Además, siempre innova sin perder el compromiso con la tradición, ofreciendo experiencias que van más allá de la comida, porque buscan que "cada visita sea algo memorable".

La Cafetería Siroco se ha convertido en un fenómeno gastronómico gracias a su propuesta original y generosa. Con más de 34 años de historia, este local combina recetas clásicas con creaciones XXL que arrasan en redes sociales y atraen a visitantes de toda Gran Canaria.

Así es la carta de la cafetería Siroco

Su amplia carta, con más de 50 platos diferentes, ofrece opciones para todos los gustos y ha hecho de Siroco un referente gastronómico en el norte de Gran Canaria. Los precios de sus platos varían en función del tamaño, la cantidad o el tipo de comida, pero oscilan entre los 4 euros los más baratos y los 15 euros los más caros.

El establecimiento ha ganado su prestigio gracias a su creatividad, generosas porciones y exquisitos sabores. Entre sus platos más destacados se encuentran las papas, como las Cheddar, una irresistible combinación de queso, pollo, beicon, huevo frito, cheddar y alioli. También destacan las Papas Italia, servidas sobre una base de masa que incluye nido, jamón, queso, lechuga, croquetas de pollo y un toque de miel mostaza.

Sus sándwiches, perritos, enrollados, fajitas y hamburguesas son muy populares, pero lo que realmente destaca son sus bocadillos y croissants XXL, rellenos con una amplia variedad de ingredientes que superan cualquier expectativa.

Estas creaciones que se ha convertido en emblema del local, ya que muchos clientes aseguran que son imposibles de acabar por uno mismo en una sola sentada. A estos platos se suman los postres en vasito, una propuesta más ligera pero igual de cuidada, que cierra la experiencia con un toque dulce y artesanal.

La Cafetería Siroco ha logrado lo que muchos locales persiguen, unir la tradición con la modernidad. Su presencia en TikTok e Instagram ha atraído a jóvenes y creadores de contenido de toda la isla, que llegan a Arucas para probar los míticos platos gigantes y desbordantes.