Canarias blinda sus árboles urbanos incluso en terrenos privados

La nueva Ley de Protección del Arbolado Urbano y del Arbolado de Especial Protección de Canarias, aprobada por el Parlamento regional, introduce por primera vez una obligación expresa de conservación que no se limita al ámbito público, sino que alcanza también a propietarios privados, siempre que los ejemplares estén incluidos en los supuestos previstos por la norma. El texto legal, contestado por asociaciones que lo consideran insuficiente, fija un marco común para toda la Comunidad Autónoma y establece que la protección del arbolado no depende únicamente de su titularidad, sino de su valor ambiental, social, paisajístico o cultural.

La norma señala que, una vez declarados de especial protección, cualquier actuación que implique la tala o una poda drástica de estos árboles requerirá autorización municipal o licencia urbanística, incluso cuando se encuentren dentro de

El árbol, un ser vivo

La ley parte de una premisa poco habitual en el ámbito normativo: el reconocimiento del árbol como un ser vivo con funciones esenciales para la vida urbana. El propio preámbulo subraya que los árboles no pueden ser tratados como simples elementos del mobiliario urbano, equiparables a farolas o bancos, sino como organismos vivos que prestan servicios ambientales, sociales y de salud pública. El texto menciona expresamente su contribución al bienestar psicológico, a la calidad de vida, a la convivencia social y a la mejora del entorno urbano, incorporando así una mirada que va más allá de lo estrictamente ambiental o paisajístico.

Desde ese punto de partida, la ley establece un marco general de protección del arbolado urbano en toda Canarias, con el objetivo de garantizar su conservación, evitar su deterioro y asegurar una gestión sostenible. El texto introduce, además, el principio del favor arboris, que obliga a priorizar la conservación del árbol frente a cualquier intervención que pueda dañarlo, y que debe guiar tanto las decisiones administrativas como las actuaciones que afecten al arbolado protegido.

Suelo privado

Uno de los elementos más relevantes de la norma es que no limita su ámbito al suelo público. La ley permite que los ayuntamientos declaren como arbolado de especial protección determinados ejemplares situados también en terrenos de titularidad privada, siempre que reúnan valores singulares de tipo ambiental, paisajístico, histórico, cultural o social. Esa declaración implica que dichos árboles pasan a estar sujetos a un régimen específico de protección, con independencia de quién sea su propietario.

A partir de ese momento, cualquier actuación que suponga su tala o una poda drástica queda sujeta a autorización municipal o licencia urbanística. La ley no prohíbe de forma absoluta intervenir sobre estos árboles, pero sí exige que dichas actuaciones estén justificadas, evaluadas técnicamente y autorizadas por la administración competente, introduciendo un control público sobre elementos privados cuando estos adquieren un valor colectivo reconocido.

Poda drástica

El texto también limita expresamente la poda drástica, que solo podrá realizarse en los supuestos previstos y bajo criterios técnicos adecuados. La norma insiste en que las intervenciones deben respetar la biología y la estructura del árbol, evitando prácticas que comprometan su estabilidad o supervivencia y que, bajo la apariencia de mantenimiento, acaben deteriorando el arbolado urbano.

Inventario municipal

Otro de los pilares de la ley es la obligación de los ayuntamientos de contar con un inventario del arbolado urbano. Aquellos municipios que no dispongan de uno deberán elaborarlo en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma y mantenerlo actualizado al menos cada diez años. Este instrumento permitirá planificar la gestión, identificar ejemplares de valor y fundamentar las decisiones administrativas con criterios técnicos.

Gestión planificada

La ley refuerza, por tanto, la necesidad de una gestión planificada y profesional del arbolado, vinculando las actuaciones a criterios técnicos y a la preservación de su funcionalidad ecológica y estructural, así como a su aportación al paisaje urbano. De este modo, los proyectos de urbanización, reforma o reordenación del espacio público deberán tener en cuenta la conservación de los árboles existentes. El texto impulsa la coordinación entre administraciones públicas para una aplicación homogénea.

En general, la nueva norma configura un marco común para la protección del arbolado urbano en toda Canarias, estableciendo criterios homogéneos que deberán aplicar las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Con esta regulación, el legislador sitúa la protección del arbolado como una responsabilidad pública de carácter estructural, vinculada al interés general y no condicionada únicamente por la titularidad del suelo.