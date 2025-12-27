Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aviso de la Guardia Civil a los conductores canarios que realizan este gesto: multas de hasta 200 euros

Realizar ese simple gesto puede causar distracciones y aumentar el riesgo de accidentes

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Helena Ros

Helena Ros

La obligación de la Guardia Civil es que los conductores de España cumplan con las normas de tráfico establecidas y fijar las sanciones por incumplirlas. Los conductores piensan que las infracciones solo son excesos de velocidad, saltarse un stop o realizar una conducción temeraria y poner en peligro al resto de usuarios de la vía.

La realidad es que existen otras conductas menos conocidas que pueden acarrear graves sanciones.

Este gesto común puede suponer una multa para los conductores

La luz de cortesía, ubicada en el techo del coche, tiene como objetivo iluminar el habitáculo en momentos puntuales, como al buscar un objeto en la guantera o al entrar de noche en el vehículo. Sin embargo, circular con esta luz encendida puede representar un riesgo para la seguridad vial.

El principal problema es que puede deslumbrar tanto al conductor como al resto de los usuarios de la carretera, aumentando así la posibilidad de accidentes. Aunque la normativa no incluye un artículo específico sobre esta práctica, sí contempla sanciones por el mal uso de los sistemas de alumbrado.

Posibles sanciones

Llevar la luz encendida durante la conducción puede sancionarse con hasta 200 euros de multa. La Dirección General de Tráfico (DGT) deja en manos de los agentes la valoración de si la situación genera una distracción o un peligro real para la circulación, o, por el contrario, no suponen ninguna molestia.

Cómo quitar las manchas del techo del coche de forma fácil

Luz de cortesía / LP

Recomendaciones de la DGT

La Dirección General de Tráfico recomienda utilizar la luz interior únicamente cuando el coche esté detenido. Utilizarla durante la conducción, especialmente de noche, además de conllevar una infracción económica también afecta a la seguridad.

Noticias relacionadas y más

Por lo tanto, evitar este simple gesto ayuda a prevenir multas, proteger la visión de los conductores y mantener la concentración al volante, todo esto contribuye a aumentar la seguridad en las carreteras para todos.

