Desde que el mundo es mundo, en cualquier lugar donde se produzca una disputa o surja controversia, el más poderoso acaba siempre doblegando o subyugando al más débil. Es ley de vida la que dicta este aserto de cómo se resuelven los antagonismos que surgen entre partes desiguales. Este constructo en el que se reconoce el ser humano como parte del reino animal, que en castellano asevera: ·«el pez grande se come al chico», se sustenta en un principio de la cadena trófica que refrenda una manifestación de zoofagia (de zoófago, que se alimenta de otros animales). Su carácter universal justifica la presencia de esta frase proverbial en otras lenguas de nuestro entorno idiomático o cultural. Así, por ejemplo, en italiano se dice: «il pesce grosso mangia al piccolo»; en portugués, «peixe grande come peixe pequeno»; en catalán, «el peix gros es manja el petit»; en francés se expresa: «les gros poissons mangent les petits»; mientras que en inglés se dice: «big fish eat little fish» [y hasta el refranero sefardí se hace eco de este proverbio que en judeoespañol se expresa: «el peshe grande (se) come al shico»]. Con esta metáfora zoológica se describe con suma simplicidad lo que es una muestra de la cadena trófica marina que sitúa en el vértice de la pirámide a los más terribles predadores. Lo que tiene mucho que ver con lo que el darwinismo explica como parte de la selección natural de las especies.

El dicho se enuncia en su versión isleña como: «el peje grande se come al chico». En el que la peculiaridad fundamental respecto al castellano es el uso de la voz dialectal «peje» (en lugar de pez) que hace referencia a cualquier animal acuático vertebrado. [Viera y Clavijo en su Diccionario de historia natural de las Islas Canarias documenta una serie de nombres comunes de especies marinas: peje ángel, peje cofre, peje perro, peje rey, peje tamboril o peje verde]. En cuanto a la etimología del término, señala Corominas que «peje», variante de pez, es usual en América y es de origen leonés y mozárabe. Pero es probable que el arraigo en Canarias de la forma peje tenga más que ver con la voz portuguesa «peixe». Así el dicho «el peje grande se come al chico» recurre a una metáfora fabulada que apoyándose en la idea de la zoofagia como elemento característico de la cadena trófica marina se ha instalado en el imaginario colectivo como idea-fuerza. Lo que predispone al repudio de la máxima que subyace en esta y que se sustenta en una especie de «darwinismo social» latente en las estructuras de poder. Esto es, desde muy antiguo fomenta una suerte de «canibalismo sociológico», de ahí el uso del verbo «comer» que refuerza la idea de zoofagia [lo que a nivel subconsciente evoca la locución latina homo homini lupus que metafóricamente transfigura al ser humano como predador de hombres]. Y ello para explicar que el fuerte, el poderoso («el peje grande») se impone siempre al más débil («se come al chico») que sucumbe víctima de las influencias de las que goza el que de antemano cuenta con la ventaja que le da su posición social. Este decir, con intención asertiva y estimativa, alecciona sobre lo que parece ser un principio universal: que «el bicho grande se las arregla siempre para zamparse al chico y salirse con la suya».