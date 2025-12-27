Peligro y la rumba

Breakbeat a partir de temas de la rumba flamenca callejera. Kinky edits se llama la idea, es obra de Don Peligro y lo edita Pub Pelukas.

Rebobinemos un fisco. Don Peligro es el alias del grancanario Sebastián Perera. Llega a la producción de manera inaudita. «Desde la adolescencia siempre fui un fanático de cualquier género musical. Unos años más tarde llegó a mis manos un videojuego de PlayStation Music 2000. Ahí me explotó la cabeza y empecé a interesarme por la producción».

Empezó con la música electrónica y de ahí tuvo un camino hasta su alias actual: «Antes de convertirme en Don Peligro ya había hecho algo de ruido bajo otros AKA. Años más tarde conocí a Highkili, que fue el impulsor del cambio en la producción. Hicimos Je Suis Highkilito con mi anterior AKA, Sebper, y desde ahí se dio el cambio de nombre y la apertura a un abanico más amplio de estilos».

Lleva mucho tiempo facturando edits de música urbana («Es algo que me resulta muy sencillo de hacer y que creo que para los DJs es top. Mola más pinchar una versión alternativa y sorprender al público»), pero tiene esa faceta algo aparcada.

Sus últimos lanzamientos son de otra onda. «He retomado la faceta más electrónica porque realmente es lo que me nace ahora mismo. Estoy viviendo una época introspectiva y oscura, y eso se ve reflejado en mi sonido en tracks como Shadow Emissary».

Por el camino está Kinky Edits, con inspiración en música como la del recientemente fallecido Tijeritas y Junco pasada por el filtro de ritmos intensos. «Hacía mucho que queríamos sacar algo en Pub Pelukas. A principios de este año indagué un poco en la fusión que suele hacer la gente en Sevilla de temas de flamenco con breakbeat. Fui trabajando cada pista de forma simultánea por puro placer, sin pensar en el proyecto final como meta. Hubo decenas de versiones previas hasta que llegué a juntar cuatro tracks y se los envié a Carlos Woodhands (responsable de Pub Pelukas). Le gustó mucho y, poco antes de lanzarlo, le envié Eterno. Con este último quería añadir una visión propia, con un sonido más techno».

Junto a esto, Don Peligro continúa con sus lanzamientos de electrónica: «Este 18 de diciembre publiqué Desert Echoes, disponible en todas las plataformas. El plan es seguir en esta línea, lanzar música mensualmente. Es probable que el próximo año publique un EP siguiendo esta línea, pero me gustaría añadir remixes de otros artistas, así que el proyecto aún es solo una idea en desarrollo. Si todo sucede, habrá presentación en directo», remata.