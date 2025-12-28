La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias

Los cielos nubosos y las lluvias ocasionales seguirán predominando este lunes en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá variable 2 o 3, principalmente norte hasta la noche y este o sureste mas tarde. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE LUNES:

Intervalos nubosos, con grandes claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 22

Intervalos nubosos, con grandes claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 14 22

Intervalos nubosos, con grandes claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

Predominantemente nuboso con probables lluvias ocasionales en el interior. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento del moderado del noroeste, que disminuirá a flojo por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

Predominantemente nuboso con probables lluvias ocasionales en el interior y norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de dirección variable, con brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

Predominantemente nuboso con probables lluvias ocasionales en el este y norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 22

EL HIERRO

Predominantemente nuboso con probables lluvias ocasionales en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 16