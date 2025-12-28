Otro año bueno para los bolsillos, pero no tanto para unos como para otros

Los continuos crecimientos que se ha anotado la economía de las Islas durante los últimos años han propiciado una mejor posición para las empresas y hogares. Como ejemplo, el año arrancó con un récord de ahorro de 45.879 millones de euros, suma que superó en un un 7% a la que existía un año antes depositado en los bancos. Ocho de cada diez euros del total de la suma pertenecía a empresas y familias.

Cuestión distinta es cómo se reparte la riqueza, solo el 1% de las familias del Archipiélago (8.551) se reparten 60.000 millones de euros, a una media cercana a los siete millones; al otro 99% le quedan 193.000 euros de media, suma que alejaría de problemas al conjunto de la población en caso de estar perfectamente distribuida en partes iguales. No es así por más que el número de trabajadores ricos (más de 601.000 euros anuales) se haya multiplicado por cinco en los últimos diez años en la comunidad autónoma hasta llegar a los 364. Por contra, 470.000 canarios no llegan ni a ser mileuristas, 20 años y dos crisis después de que ese término se comenzara a utilizar con tintes negativos.

La mejoría salpica pero no empapa. No obstante, en el segundo mes del año se conoció que el Archipiélago logró anotarse la tasa de pobreza más baja de los últimos diez años (31,2%). El último informe Arope cifra en 226.000 el número de residentes en las Islas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Se atribuye esta condición a quienes subsisten con menos de 561 euros mensuales. Lo peor es que solo 84.075, poco más de un tercio (37%) del total, cobran el Ingreso Mínimo Vital.

El avance logrado en la lucha contra la pobreza tampoco oculta las dificultades que para un amplio segmento de la sociedad entraña llegar a fin de mes. La inflación cobra tintes de dramatismo en lo que respecta a gastos tan básicos como los alquileres. Al paso por el ecuador del ejercicio, el precio de los huevos superaba en un 16% al de un año antes; el del café, un 14%, o la fruta fresca, un 12,6%.

El brote de gripe aviar (2,7 milllones de gallinas sacrificadas en toda España) provocó que al paso por noviembre el primero de dichos productos acusara un incremento de precio interanual del 21%. Una hamburguesa con papas y un café era el mes pasado un 25% más caro que un año antes.

De ahí que la Encuesta de Condiciones de Vida revelara que son ahora un 12% de los ciudadanos —tres puntos más que hace un año— quienes atraviesan dificultades para hacer frente a todas sus facturas. Si el foco se coloca sobre segmentos sociales más frágiles aparecen valores lamentables como que 20.000 menores de 16 años —el 7% del total— no tienen ropa nueva y un 6,7% ni siquiera dispone de dos pares de zapatos en buen estado.

El campo suma daños

Como es habitual, la agricultura, la ganadería y la pesca continuaron sufriendo el impacto de los problemas estructurales que les han llevado a perder producción de manera acelerada en las últimas décadas. En solo diez años, un tercio de las explotaciones ganaderas de Tenerife se han evaporado y en toda Canarias, una de cada cinco explotaciones agrícolas han bajado la persiana desde 2009; en total, 2.788 cesaron su actividad en los últimos 16 años.

Para colmo, tampoco la meteorología acompaña en muchos casos. Las lluvias registradas este mes contrastan con la sequía de 2024. Y no solo la falta de agua, tampoco se registró una bajada de temperatura suficiente a lo largo del año como para garantizar la pervivencia de la muy resistente uva. Sirva como ejemplo que en Gran Canaria solo se recolectaron 170 toneladas de esta fruta, el peor dato desde que se tienen registros y medio millón de toneladas menos que hace diez años. Muy mala noticia para una industria vinícola canaria cada vez mejor colocada en los mercados.

Muy preocupante en términos económicos y de empleo, pero también de soberanía alimentaria, es decir, la capacidad que tienen las Islas de autoabastecerse de productos frescos como fruta, verdura, huevos, carne y pescado. Ya está sucediendo. Lo confirmaban en la víspera de Semana Santa en los mercados, la importación gana terreno por zancadas al kilómetro cero. El sancocho ha perdido el ADN canario y hacerse con todos sus ingredientes es cada vez más complicado sin pasar por productos llegados de Oriente Medio, África y hasta Francia.

Empresas y empleo

En la parte positiva, la emblemática HiperDino cumplió 40 años y la no menos señera Kalise dio el salto a Marruecos. Los récords de creación de empleo conforman ya toda una colección. Nunca hubo tantas personas trabajando en las Islas. Cierto es que un empleado de banca madrileño gana cinco veces más que un agricultor isleño.

Desde las patronales se insiste una y otra vez en el problema que está generando el incremento de las bajas laborales en los últimos años, con 13.000 empleados que cada día se ausentan sin una baja médica que les habilite para obrar de ese modo. Los empresarios quieren que se instalen buzones para la denuncia anónima de estos casos. De hecho, en el tramo final del ejercicio han puesto alguno en marcha con el sonoro rechazo por parte de los sindicatos.

Y dentro del mercado laboral, dos buenas noticias para sendos colectivos con amplia presencia en la sociedad. Por un lado, 25.000 funcionarios canarios podrán seguir trabajando hasta los 72 años si así lo desean, y el Gobierno central les subirá el sueldo un 4,5% el año próximo. Por otro, los autónomos tendrán cubierto el pago de la cuota a la Seguridad Social durante dos meses si tienen que coger la baja y, entre otros, se les subvencionará el 75% del gasto de la guardería.