El dulce navideño canario que triunfa en toda España: lo puedes cocinar tú mismo en casa con estos ingredientes

Uno de los aspectos que más destaca de las Islas Canarias es su gastronomía, única a nivel nacional. El Archipiélago puede presumir de múltiples peculiaridades: desde recetas tradicionales que solo un canario o canaria conoce hasta productos que solo se pueden adquirir en la región.

Estas singularidades también se trasladan a diferentes épocas entre las que destaca la navideña. En este momento del año el menú es uno de los requisitos fundamentales para que las comidas y cenas de Navidad no se conviertan en un auténtico quebradero de cabeza.

¿Cuál es el extraño dulce navideño de Canarias?

En Canarias existe un dulce típico de Navidad que ha logrado cautivar a diferentes portales. Lejos de polvorones, mantecados, mazapanes y turrones, el dulce canario que ha cautivado a diferentes portales son las truchas que, además, acumulan siglos de historia.

Las truchas llegaron a las Islas antes que cualquier otro postre como, por ejemplo, los turrones. Su nombre se relaciona con el pescado que proviene del río y su peculiaridad es tal que el diccionario de la Real Academia Española (RAE) no recoge el significado de trucha entendida como un postre navideño.

Más información sobre la trucha

El postre tiene forma de empanadilla y puede estar rellena de batata, cabello de ángel o almendra. En algunos portales gastronómicos aseguran que las truchas son "uno de los dulces navideños que nunca deben faltar en la mesa de la Nochebuena en Canarias". Almendras, pasas, batata o incluso un toque de anís. Todos estos ingredientes se unen en este postre.

Pueden llevar diferentes tipos de relleno. Además, se les puede añadir canela, almendra o limón rallado.

Estos son los pasos que tienes que seguir para preparar truchas: