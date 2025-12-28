Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil advierte a los conductores canarios: esto es lo que debes hacer antes de conducir por la noche

Los agentes recuerdan que conducir por la noche conlleva riesgo sino se siguen las recomendaciones

Mantener la seguridad en las carreteras es una labor fundamental que lleva a cabo la Guardia Civil, especialmente cuando se trata de épocas de abundantes desplazamientos. Además, muchos conductores eligen realizas los trayectos por la noche, cuando hay menos tráfico, lo que no tien en cuenta es que la experiencia es diferente.

A través de su perfil en X, la Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos sobre las claves atener en cuenta a la hora de circular por la noche. Estas indicaciones y consejos es recomendable tenerlas en cuenta para mantener una seguridad vial mayor y reducir los accidentes de tráfico.

Las claves para conducir por la noche

En primer lugar, los conductores deben asegurarse siempre que las luces del vehículo funcionan correctamente. En el caso de que alguna este fundida o rota, o simplemente se nos olvide encenderla por la noche no solo pondremos en riesgo nuestra vida y la del resto de conductores, sino que también nos enfrentamos a una multa de 200 euros.

Otra clave es descansar, parece obvio pero muchos conductores no realizan los descansos adecuados durante la conducción. No realizar paradas durante un viaje, no solo pone en peligro la propia seguridad sino también la del resto de automóviles que circulan por la vía. Por lo tanto, es un error común coger el coche después de todo el día despiertos y realizando diferentes actividades sin descanso.

"¡La carretera no es lugar para el cansancio!", exclama los agentes. Por ello, recomiendan a todos los conductores para a descansar mínimo 15 minutos cada dos horas, ya que conducir cansado es un riesgo que puede tener consecuencias mortales.

