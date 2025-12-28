La historia de Orimar y Adrián, los novios que murieron en Tenerife en dos accidentes de moto en menos de 24 horas

Solo habían pasado 17 horas y 25 minutos de la muerte de Orimar, ocurrida este viernes 26 de diciembre a las 18:09 horas en un accidente cuando ella circulaba en moto por la autopista del sur, cuando su novio, Adrián, perdió la vida en otro accidente de moto también en el sur de Tenerife, en concreto de la carretera TF-65.

La trágica casualidad ha dejado a dos familias destrozadas en Tenerife y ha provocado una gran consternación entre los amantes de las motos en la Isla, una afición que había unido a estos dos jóvenes. Adrián, de 28 años, se dirigía precisamente a la casa de Orimar en El Escobonal, en Güímar, para dar de comer al perro y los tres gatos que tenía ella cuando se produjo el fatal desenlace.

Amor por los animales

Fue precisamente el amor por los animales, aparte de la afición por las motos, lo que los llevó hace unos dos años a iniciar una relación sentimental. También compartían la procedencia de sus familias, pues ambas venían de Venezuela, un país con grandes lazos históricos con Canarias por la migración, primero de isleños al país caribeño a principios y mitad del siglo pasado y ahora de venezolanos al Archipiélago, muchos de ellos emigrantes isleños retornados.

Orimar Endrina Adellan Fumero nació el 1 de agosto de 1991 en Caracas, capital de Venezuela. Cuando todavía era una niña de 9 años, emigró con su madre, su padre y sus dos hermanos a Tenerife. La madre es hija de un matrimonio que había dejado la Isla para asentarse en el país sudamericano en busca de una vida mejor. Fue allí donde conoció a un venezolano con el que se casó.

Emigrantes retornados de Venezuela

Ambos decidieron al inicio de este siglo probar suerte en Tenerife poco después de que Hugo Chávez llegara a la Presidencia de Venezuela e iniciara la que denominó como "revolución bolivariana", inspirada en Simón Bolívar, el libertador.

Orimar Adellan Fumero, la joven que falleció en un accidente de moto este viernes 26 de diciembre, en una imagen cedida por su familia. / El Día

Ori, como llamaban a Orimar Adellan Fumero, se había adaptado a Tenerife. Quería estudiar veterinaria en la universidad, pues le encantaban los animales, pero por razones económicas solo pudo hacer un curso de auxiliar.

Quería ser veterinaria

Hizo el primer año de Ingeniería Química en la Universidad de La Laguna pero tuvo que dejar los estudios para trabajar. Se buscó la vida en varias empresas como vendedora, estuvo dos años en Galicia en los que trabajó entre otras cosas como camarera y volvió a Tenerife. Su último contrato, según cuenta su familia, fue en una tienda naturista del sur de la Isla.

Sus allegados la describen como una mujer "con mucho carácter" y "muy optimista, sonriente y luchadora". Conoció a Adrián en varias excursiones en moto por la Isla. Congeniaron debido a que él también era un amante de los animales. De hecho, Adrián se ha dedicado a la cría de halcones.

El accidente de Orimar

Orimar perdió la vida solo un día después de la Navidad en un accidente ocurrido en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) a la altura del Polígono Industrial de Granadilla de Abona. Según la información facilitada por el servicio de emergencias 112, la joven, que iba en una moto, colisionó contra una guagua a las 18:09 horas.

Fallece un motorista en un accidente de tráfico con otro vehículo en una carretera de San Miguel de Abona #Tenerife



➡️Intervinieron dos ambulancias del #SUC @guardiacivil @BomberosTf Policía Local y @carreterasTF



🔗https://t.co/UDaGk7oyz1 pic.twitter.com/0oZD1evUsc — 112 Canarias (@112canarias) December 27, 2025

Bomberos del Consorcio de Tenerife liberaron a la afectada, que había quedado atrapada tras el impacto debajo de la guagua. El personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que la joven presentaba "lesiones incompatibles con la vida" por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El accidente de Adrián

Su novio, Adrián, falleció apenas 17 horas después, este sábado 27 de diciembre a las 11:36 en el kilómetro 3,9 de la carretera TF-65 a la altura del municipio de San Miguel de Abona. Un hombre que conducía un coche se saltó un stop y arrolló a Adrián, que iba en su moto. El hombre que provocó presuntamente el accidente ha sido detenido por la Guardia Civil al saltarse el stop y posteriormente dar positivo en el control por alcohol y drogas.

En el accidente de la TF-1 #Tenerife la motorista accidentada resultó fallecida al presentar lesiones incompatibles con la vida



➡️Más información del incidente: https://t.co/SCWdEXjLwM https://t.co/ay9pxGkrSF — 112 Canarias (@112canarias) December 26, 2025

Varios colectivos de aficionados a las motos de Tenerife están organizando un homenaje a Orimar y Adrián. Su fallecimiento y el hecho de que se produjera con tan pocas horas de diferencia ha generado una gran consternación entre los amantes de las dos ruedas. Este 2025 a punto de terminar han muerto, sumando estos dos casos, 34 personas en Canarias en accidentes relacionados con las motos.