Las lluvias débiles marcarán el tiempo este domingo en Canarias, según la Aemet

Las Islas Canarias afrontan este domingo una jornada marcada por la presencia de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en determinadas zonas y momentos del día, según la previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El panorama meteorológico estará acompañado por temperaturas estables, con ligeras variaciones puntuales, y un régimen de vientos flojos en general, lo que configura un escenario típico de tiempo invernal suave en el Archipiélago.

De acuerdo con la Aemet, el protagonismo del día lo tendrán las precipitaciones de carácter débil, que aparecerán de forma dispersa y sin grandes acumulados. Aunque no se espera un episodio de lluvias intenso, sí conviene tener en cuenta la posibilidad de chubascos puntuales, sobre todo en zonas del norte y áreas de interior de algunas islas.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del noroeste de fuerza 3 o 4, que irá perdiendo intensidad a lo largo del día hasta situarse entre 2 y 3. El mar presentará marejadilla o marejada, disminuyendo progresivamente, con mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros, rolando a norte en la costa este. Estas condiciones aconsejan prudencia a quienes tengan previsto realizar actividades náuticas.

Previsión del tiempo para el domingo en Canarias por islas

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote, se esperan intervalos nubosos, aunque predominarán los cielos poco nubosos. Durante la madrugada existe probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso de las máximas, situándose en Arrecife entre 16 y 21 grados. El viento soplará del noroeste, tendiendo a flojo del norte por la tarde.

Un escenario muy similar se dará en Fuerteventura, donde también se alternarán nubes y claros, con opción de lluvias débiles en las primeras horas del día. En Puerto del Rosario, los termómetros oscilarán entre 16 y 22 grados, con viento del noroeste que irá perdiendo fuerza a partir del mediodía.

En Gran Canaria, el domingo arrancará con cielos poco nubosos, que evolucionarán a nubosos a lo largo de la mañana. La Aemet señala precipitaciones débiles probables, especialmente en zonas del interior durante la tarde. Las temperaturas apenas variarán, con valores previstos en Las Palmas de Gran Canaria de 17 a 22 grados. El viento será en general flojo y de dirección variable.

La previsión para Tenerife apunta a cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse desde primeras horas. Las lluvias débiles serán más probables en el norte de la isla durante la primera mitad del día, aunque no se descartan chubascos aislados en otras zonas por la tarde. En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre 16 y 22 grados. En las cumbres centrales, el viento del noroeste podría soplar ocasionalmente fuerte, aunque irá amainando con el paso de las horas.

En La Gomera, el cielo pasará de poco nuboso a nuboso durante la mañana, con lluvias débiles y dispersas en la segunda mitad del día. San Sebastián de La Gomera registrará valores térmicos entre 16 y 21 grados.

La Palma tendrá intervalos nubosos desde primeras horas, con precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso de las máximas en el este, alcanzando en Santa Cruz de La Palma entre 16 y 21 grados.

Por último, en El Hierro, se espera un aumento de la nubosidad durante la mañana, sin descartar lluvias débiles puntuales. En Valverde, las temperaturas serán más frescas, con mínimas de 12 grados y máximas que rondarán los 14 grados.