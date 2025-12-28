Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasTiempo en CanariasUD Las PalmasJosé Antonio LujánGatos callejerosDerbi de baloncestoTelde
instagramlinkedin

Las lluvias débiles marcarán el tiempo este domingo en Canarias, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones débiles y dispersas en el Archipiélago, con mayor probabilidad en el norte y zonas de interior de las islas, además de vientos flojos en general

Pronóstico de Windy del tiempo en Canarias para las 17.00 horas del 28 de diciembre de 2025

Pronóstico de Windy del tiempo en Canarias para las 17.00 horas del 28 de diciembre de 2025 / Windy.com

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Las Islas Canarias afrontan este domingo una jornada marcada por la presencia de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en determinadas zonas y momentos del día, según la previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El panorama meteorológico estará acompañado por temperaturas estables, con ligeras variaciones puntuales, y un régimen de vientos flojos en general, lo que configura un escenario típico de tiempo invernal suave en el Archipiélago.

De acuerdo con la Aemet, el protagonismo del día lo tendrán las precipitaciones de carácter débil, que aparecerán de forma dispersa y sin grandes acumulados. Aunque no se espera un episodio de lluvias intenso, sí conviene tener en cuenta la posibilidad de chubascos puntuales, sobre todo en zonas del norte y áreas de interior de algunas islas.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del noroeste de fuerza 3 o 4, que irá perdiendo intensidad a lo largo del día hasta situarse entre 2 y 3. El mar presentará marejadilla o marejada, disminuyendo progresivamente, con mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros, rolando a norte en la costa este. Estas condiciones aconsejan prudencia a quienes tengan previsto realizar actividades náuticas.

Previsión del tiempo para el domingo en Canarias por islas

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote, se esperan intervalos nubosos, aunque predominarán los cielos poco nubosos. Durante la madrugada existe probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso de las máximas, situándose en Arrecife entre 16 y 21 grados. El viento soplará del noroeste, tendiendo a flojo del norte por la tarde.

Un escenario muy similar se dará en Fuerteventura, donde también se alternarán nubes y claros, con opción de lluvias débiles en las primeras horas del día. En Puerto del Rosario, los termómetros oscilarán entre 16 y 22 grados, con viento del noroeste que irá perdiendo fuerza a partir del mediodía.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el domingo arrancará con cielos poco nubosos, que evolucionarán a nubosos a lo largo de la mañana. La Aemet señala precipitaciones débiles probables, especialmente en zonas del interior durante la tarde. Las temperaturas apenas variarán, con valores previstos en Las Palmas de Gran Canaria de 17 a 22 grados. El viento será en general flojo y de dirección variable.

Tenerife

La previsión para Tenerife apunta a cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse desde primeras horas. Las lluvias débiles serán más probables en el norte de la isla durante la primera mitad del día, aunque no se descartan chubascos aislados en otras zonas por la tarde. En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre 16 y 22 grados. En las cumbres centrales, el viento del noroeste podría soplar ocasionalmente fuerte, aunque irá amainando con el paso de las horas.

La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera, el cielo pasará de poco nuboso a nuboso durante la mañana, con lluvias débiles y dispersas en la segunda mitad del día. San Sebastián de La Gomera registrará valores térmicos entre 16 y 21 grados.

La Palma tendrá intervalos nubosos desde primeras horas, con precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso de las máximas en el este, alcanzando en Santa Cruz de La Palma entre 16 y 21 grados.

Noticias relacionadas y más

Por último, en El Hierro, se espera un aumento de la nubosidad durante la mañana, sin descartar lluvias débiles puntuales. En Valverde, las temperaturas serán más frescas, con mínimas de 12 grados y máximas que rondarán los 14 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  3. La Guardia Civil vigila los parabrisas de los conductores canarios en busca de este requisito: multas de hasta 500 euros e inmovilización del vehículo
  4. El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  5. Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  6. Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  7. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  8. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros

Antonio Romero Monzón, estudiante y Premio Archipiéla-GO 2025: «Una farola inteligente evita que un apagón nos deje a oscuras»

Antonio Romero Monzón, estudiante y Premio Archipiéla-GO 2025: «Una farola inteligente evita que un apagón nos deje a oscuras»

Las lluvias débiles marcarán el tiempo este domingo en Canarias, según la Aemet

Las lluvias débiles marcarán el tiempo este domingo en Canarias, según la Aemet

La DGT avisa a todos los conductores canarios: esta es la nueva multa que les afectará a partir de 2026

La DGT avisa a todos los conductores canarios: esta es la nueva multa que les afectará a partir de 2026

Neurolimpiadas: envejecimiento activo a través del juego

Un empresario peruano es el enlace de la trama de Plus Ultra en Canarias

Un empresario peruano es el enlace de la trama de Plus Ultra en Canarias

La Aemet pronostica que las lluvias débiles predominarán este domingo en el tiempo en Canarias

La Aemet pronostica que las lluvias débiles predominarán este domingo en el tiempo en Canarias

¿Cuáles son las curvas que debe enfrentar Canarias en 2026?

¿Cuáles son las curvas que debe enfrentar Canarias en 2026?

El Cuponazo de la ONCE con terminación '13' deja 160.000 euros en Canarias

El Cuponazo de la ONCE con terminación '13' deja 160.000 euros en Canarias
Tracking Pixel Contents