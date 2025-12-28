El turismo alcanza velocidad de crucero

El sector turístico en Canarias ha seguido demostrando su músculo en 2025. El número de visitantes continúa creciendo -a falta de los últimos datos oficiales se espera cerrar el año con entre 18,4 y 18,6 millones de visitantes- y la facturación ha vuelto a marcar un nuevo récord, casi 20.000 millones hasta octubre. Pero en los últimos meses ya se han visto síntomas de que la tan anunciada ralentización puede estar comenzando. El sector insiste en que no se puede crecer sin límites y, por lo tanto, el destino tendrá que volver a acostumbrarse a incrementos más moderados o incluso a un suave aterrizaje. Una tendencia que se alinea con la pretensión de Canarias de poder obtener los mismos resultados con un turismo mucho más selecto.

Conflictos laborales y negociación colectiva

Sin embargo, la actividad turística también ha atravesado a lo largo de 2025 algunas turbulencias. Después de varias décadas de paz social, los sindicatos se pusieron en pie de guerra para reclamar incrementos salariales y mejoras para un sector que emplea a más de 145.000 personas en Canarias. Tras el fracaso de la pretensión de Comisiones Obreras (CCOO) de converger hacia un convenio colectivo regional, se sucedieron las negociaciones en paralelo en ambas provincias con la mediación de la consejera de Turismo, Jessica de León.

Negociaciones que llegaron antes a buen puerto en la provincia de Las Palmas, donde se selló un alza salarial del 5% este año y una paga extraordinaria de 650 para este ejercicio. Aunque se negoció hasta el último momento en la provincia tinerfeña -con la intervención personal del presidente Fernando Clavijo- la patronal y los sindicatos no lograron llegar a un acuerdo. Lo que propició una huelga en plena Semana Santa.

Vivienda vacacional y regulación turística

Las negociaciones se retomaron tras varias semanas de distanciamiento y con la amenaza de nuevas jornadas de huelga durante el verano. Finalmente, en junio la patronal provincial selló un acuerdo con los sindicatos para un nuevo convenio colectivo que incluye una subida salarial del 13,5% los próximos tres años.

La consejera de Turismo se ha enfrentado también este año a otro desafío: sacar adelante la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Una empresa que, incluso le ha acarreado un coste personal, tras haber sufrido amenazas y ataques contra su domicilio y su vehículo. La intención era regular un sector que había crecido casi sin ningún control en los últimos años. Pero la normativa se encontró de frente con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav). Los representantes de los propietarios han llegado a asegurar que la ley acabará con el 90% de las casas turísticas que hay en Canarias, porque no podrán cumplir con la cascada de exigencias del nuevo texto. La norma tampoco ha gustado demasiado a los ayuntamientos, sobre los que reposa ahora la responsabilidad de ordenar la actividad.