Nuevas sedes para certificar la discapacidad: 120 kilómetros más cerca de la inclusión

Los canarios que vivan lejos de las capitales ya no tendrán que moverse hasta ellas cuando precisen una valoración de la discapacidad. Esta nueva fórmula no solo descongestionará las sedes centrales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, sino que además evitará desplazamientos tediosos a muchas personas con movilidad reducida.

Hasta hace poco días, si un vecino de Garachico tenía que realizar algún trámite de este tipo, solo tenía una opción: hacer más de 120 kilómetros, entre ida y vuelta, para presentarse en la sede santacrucera de la Dirección General. Ahora, en cambio, encontrará una oficina en su mismo municipio y puede ser que, incluso, en su misma calle.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario inauguró este mes de diciembre dos de las cinco nuevas sedes en las que se podrá certificar la discapacidad: la de Garachico, para atender a Icod y a la Isla Baja, y la de Gáldar, para el norte de Gran Canaria. A estos centros se suman otros tres repartidos por San Miguel, Santa Úrsula y Agüimes que están a punto de abrir sus puertas.

El procedimiento será igual al que se realizaba antes, pero mucho más cerca de sus domicilios. En cada unidad habrá un equipo formado por psicólogos, para valorar expedientes, sobre todo, de menores; fisioterapeutas, para la parte sanitaria; administrativos, para las gestiones; y trabajadores sociales, para evaluar las limitaciones en la vida cotidiana y los factores contextuales antes de determinar un porcentaje final. Los vecinos de zonas periféricas podrán acudir a ellos para realizar los trámites pertinentes, pero también para recibir asesoramiento e información sobre actividades libres de barreras que se realicen por todo el territorio.

Los otros tres centros de San Miguel, Santa Úrsula y Agüimes abrirán en enero

Además, el área de Discapacidad ha firmado un acuerdo con el Servicio de la Salud (SCS) para que haya un médico del sistema público que ayude con la parte sanitaria de la valoración del grado. En una segunda fase, que de momento no tiene fecha, los equipos se volverán itinerantes y se desplazarán a otros puntos de las islas no capitalinas.

En Garachico, el equipo se ha instalado en la antigua guardería municipal, que cerró hace tres cursos escolares. Se trata de un edificio accesible, con vistas a la Iglesia de Santa Ana, que, según los propios trabajadores, solo necesita que se perfilen algunos detalles. «El váter ya está adaptado, pero los lavabos son la asignatura pendiente», resaltó una de las encargadas de mostrar el centro durante su inauguración. Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que también estuvo presente en el acto, se comprometió a terminar la decoración con unos sillones «preciosos», tapizados por menores internos en el centro de Valle Tabares. Mientras, la directora del área de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, propuso colocar una mesa en la terraza para tomar café disfrutando de las vistas al pueblo.

Más de 1.200 solicitudes

Cuando ni siquiera había abierto sus puertas, esta sede ya acumulaba unas 1.200 solicitudes. ¿Las más antiguas? De finales de 2022. «En realidad, nos llevamos una sorpresa, teniendo en cuenta que también hemos incluido a Icod de los Vinos, pensábamos que iba a haber un volumen mayor», señaló la directora de Discapacidad, Dulce Gutiérrez. Para la Administración, la descentralización es una ventaja porque en los últimos años se había producido un gran embudo en las sedes capitalinas. Otro cambio importante es que quienes quieran solicitar una cita podrán hacerlo a través del propio 012, liberando de esa tarea al personal de la Consejería.

A los isleños con discapacidad, estas sedes les ahorrarán tiempo de espera y desplazamientos. En palabras de la directora del área, el servicio será más ágil y también más cercano porque contará con un mayor volumen de profesionales que a su vez estarán más dispersos. «No podemos obligar a personas con problemas gravísimos a moverse hasta las áreas metropolitanas cuando hemos defendido ante Europa que deberíamos tener una consideración especial por ser una región ultraperiférica y segmentada», subrayó.

Un acuerdo entre áreas permite que un médico del SCS participe en las valoraciones

En esta línea, el alcalde de Garachico, Heriberto González, defendió que esa comarca era una de las más afectadas por las colas de la autopista TF-5, por lo que en muchas ocasiones, las personas que tenían que realizar algún trámite perdían el día en ello. «Han pasado dos años desde que tuvimos esa primera idea, desde que empezamos con este asunto, ver ahora este espacio abierto es un avance importantísimo, aún más con los problemas de movilidad que todos sabemos».

Durante el acto de apertura, también destacó que la sede se ha ubicado en un edificio con mucha historia y con diferentes usos: «Creo que la persona que lo construyó hubiera agradecido que, con el paso del tiempo, haya adquirido esta funcionalidad porque beneficiará a muchísimos isleños que pasan penurias todos los días», apuntó.