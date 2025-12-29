La Aemet prevé cielos nubosos y una bajada de temperaturas este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 30 de diciembre, una jornada con cielos nubosos y más fresca que la actual.

En concreto, se esperan intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, será diferente, con cielos poco nuboso con algún intervalo ocasional durante las horas centrales.

Las temperaturas, aunque con pocos cambios, bajarán algo más, situándose entre los 13 y los 21 grados en la provincia de Las Palmas.

También se espera viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia de Las Palmas recogida por EFE:

LANZAROTE

Poco nuboso en general con algún intervalo ocasional durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Temperaturas máximas y mínimas previstas (°C): Arrecife 13 21

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general con algún intervalo ocasional durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Temperaturas máximas y mínimas previstas (°C): Puerto del Rosario 14 21

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Temperaturas máximas y mínimas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 21