El año en que las vírgenes canarias se pusieron ‘truperas’

Como si de estrellas del rock se tratasen, entre mayo y octubre de este año las principales vírgenes de Canarias protagonizaron dos peregrinaciones y tres Bajadas celebradas en Gran Canaria, TenerifeEl Hierro y La Palma que como no podía ser de otro modo congregaron a miles de personas, fieles devotos en muchos casos pero mayoritariamente orgullosos canarios que fuesen del credo que fuesen sabían que era un hecho histórico la coincidencia de semejante periplo divino en el mismo año.

Las salidas de sus respectivos templos de las imágenes religiosas comenzaron el 31 de mayo en Gran Canaria con la 52ª visita de la virgen del Pino a la catedral de Las Palmas de Gran Canaria pero sin embargo la actualidad religiosa de este año comenzó en febrero con la virgen de la Candelaria luciendo un manto confeccionado en Paiporta, epicentro valenciano de la dana que causó la muerte a 229 personas.

Cambios en la jerarquía de la Iglesia

El 24 de febrero se anuncia el nombramiento del grancanario Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo de Tenerife.

Su clara apuesta por representar una iglesia abierta, justa y responsable con sus actos queda reflejada en la entrevista publicada en marzo donde ya como obispo de Tenerife —aunque tomó posesión de manera oficial en el mes de mayo— pidió perdón por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia.

Un nuevo papa y un año histórico de Bajadas

Mayo deja también la elección de Robert Francis Prevost (70 años) como nuevo papa en uno de los cónclaves más rápidos de la historia vaticana, que sólo se prolongó un día y medio. León XIV es el nombre adoptado por quien es el primer papa de nacionalidad estadounidense aunque gran parte de su carrera ecleciástica ha tenido lugar en America Latina.

Volviendo a las Bajadas y peregrinaciones que han marcado la agenda religiosa de este año, la virgen del Pino daba el pistoletazo de salida el 31 de mayo que como hecho histórico visitó por primera vez el sur de Gran Canaria, concretamente los municipios de Telde y Santa Lucía de Tirajana. La venerada Pinito lució para esta ocasión el manto blanco de 1868 confeccionado por las Hijas de la Caridad.

En 2025 coincidieron, como ocurre cada 20 años, las bajadas de El Hierro y La Palma con el añadido en esta oportunidad de que en ambos casos las dos citas anteriores, aunque se siguen computando, no se llegaron a celebrar por, entre otras, la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid 19.

Bajada de la Virgen de Los Reyes en el Hierro / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Es sencillo imaginar la emoción que entre los habitantes de La Palma generó ver de nuevo y tras diez años de ausencia a sus enanos bailando en la capital de la Isla el 10 de julio, igual o más que la de los herreños recibiendo entre tambores y chácaras a su adorada virgen de los Reyes.

Su Bajada comenzó el 5 de julio con el traslado de la imagen desde su santuario en La Dehesa de Sabinosa hasta la capital de la isla, Valverde, recorriendo los principales pueblos. Este 2025, además, se conmemoraba la 70ª Bajada de la virgen de los Reyes cuya tradición se remonta a 1741, con el Voto firmado en el que se comprometía el traslado de la Virgen a la capital herreña, «haya o no urgente necesidad», cada cuatro años.

La pasión palmera por la virgen de las Nieves fue evidente el 12 de julio con los habitantes de la Isla entregados entre aplausos y lágrimas a la figura de la madre de Cristo. La Palma celebra desde 1676 la Bajada de la virgen de las Nieves, patrona de la Isla Bonita que celebra sus festividades cada cinco años, descendiendo desde el Real Santuario hasta el centro de la capital. En esta edición los actos se celebraron entre el 29 de junio hasta el 19 de julio aunque su principal procesión y la propia bajada del trono de la virgen se llevó a cabo el domingo 29 de junio incluyendo un total de 350 actos.

El colofón trupero de las cuatro vírgenes canarias durante 2025 lo puso la de Candelaria, que reunió a 100.000 peregrinos en la localidad tinerfeña del mismo nombre para ver a la Morenita. La virgen de Candelaria volvió a transitar por las calles de Santa Cruz de Tenerife durante el mes de octubre en la que supone la sexta ocasión que la imagen visita la localidad chicharrera en época contemporánea tras las de 1939, 1964, 1994, 2002 y 2018, esta celebrada con motivo del doscientos aniversario de la creación de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

La peregrinación de 2025 se desarrolló entre el 11 y el 24 de octubre y la santa realizó una parada en la zona de Barranco Hondo, en la parte baja de la carretera, que es la despedida de Candelaria, para a continuación llegar al municipio de El Rosario y continuar por la parte baja de El Tablero y El Pilarito hasta entrar a la localidad de La Laguna.

Procesión Marítima de las fiestas del Carmen de La Isleta / José Pérez Curbelo / LPR

Antes, el 5 de julio, era la virgen del Carmen quien procesionó por tierras tinerfeñas y siete semanas después la imagen de San Roque salía en Garachico para encontrarse con sus fieles.

Con todas esas figuras religiosas recorriendo las calles del Archipiélago, el 24 de agosto tuvo lugar en el marco de la fiesta grande de Tejina en honor a san Bartolomé la tradicional celebración de Los Corazones con enorme rivalidad entre las tres calles que participan en esta multitudinaria pega construyendo a base de frutas, flores, ramas de haya y tortas enormes corazones.