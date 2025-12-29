LA PROVINCIA lanza una oferta flash de suscripción por solo 18 euros al año
Accede sin ilimites a todos los contenidos digitales durante un año con 64% de descuento.
Disponible solo hasta el 2 de enero, date prisa.
LA PROVINCIA ha puesto en marcha una oferta flash dirigida a nuevos suscriptores con un descuento superior al 60%. Durante tiempo limitado, los lectores podrán acceder a todos los contenidos digitales del periódico por solo 18 € al año (1,50 €/mes), frente al precio habitual de 49,99 €. Una acción que convierte cada mañana en una cita con la actualidad, la reflexión y el pulso de Canarias.
La promoción incluye acceso ilimitado a todas las noticias, así como newsletters especiales exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos para desconectar y entrenar la mente, una versión premium de la aplicación móvil y la entrada al Club del Suscriptor, que ofrece descuentos, sorteos especiales y ventajas que convierten la información en una experiencia.
Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte a esta oferta en una oportunidad atractiva para quienes deseen mantenerse informados con contenido de calidad y acceso preferente.
Con esta iniciativa, LA PROVINCIA refuerza su vínculo con la comunidad lectora y recuerda que, en un mundo acelerado, detenerse a leer sigue siendo uno de los pequeños grandes placeres de la vida. El nuevo año que está a punto de inciarse, la noticia eres tú… y empieza con una buena lectura, dónde y cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC.
Esta campaña temporal forma parte de la estrategia del diario para reforzar su comunidad digital y premiar la fidelidad de sus lectores en un momento en el que el consumo de información online continúa creciendo.
Oferta flash por tiempo limitado
La promoción ya tiene fecha de caducidad: solo estará disponible hasta el 2 de enero. La suscripción incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la oportunidad ideal para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de información rigurosa, cercana y de calidad por un precio casi simbólico hasta 2027.
👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede a periodismo de confianza durante el tiempo que desees.
