El carnaval chicharrero ‘viaja’ en sello y el canarión ‘toma’ la calle

Más diversión, más calle, más mascarita y, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, más problemas con algunos vecinos laspalmenses cuyas protestan ponen en riesgo la celebración de una fiesta que este 2025 confirmó que las mascaritas vuelven a tomar masivamente las calles de la ciudad.

Sin duda alguna, el concierto que el 14 de marzo ofreció el cantante Maluma en el escenario del parque de Santa Catalina, histórico epicento de las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria, supone un hito en de estos festejos tras reunir a más de 70.000 espectadores en una noche memorable que transcurrió sin incidentes.

Imagen aérea del concierto de Maluma. Foto: Airmedia 360 /

Un suceso que marcó las carnestolendas

La nota triste de los principales carnavales canarios se produjo la madrugada del cuatro de marzo en Santa Cruz de Tenerife con el fallecimiento durante una pelea del grancanario Isaac Trujillo, de 30 años, quien fue agredido presuntamente por dos jóvenes canarios.

El luctuoso hecho provocó que el Ayuntamiento chicharrero cancelase como gesto de respeto la celebración del tradicional coso de las carnestolendas de Santa Cruz de Tenerife.

Reinas, sellos y grandes celebraciones

Aunque lamentable, un hecho aislado en una fiesta que reune a cientos de miles de personas no puede ensombrecer que en febrero Correos le dedicase un sello al Carnaval chicharrero, el segundo de la historia, ni la felicidad de la niña Camila Dorta, la carnavalera senior María Julia Bello o de Elizabeth Ledesma, quienes se proclamaron, respectivamente, reina infantil, reina de la tercera edad y reina del Carnaval santacrucero.

Elizabeth Ledesma, Reina del Carnaval. / Andrés Gutiérrez

Ledesma, además, era candidata en representación de EL DÍA y McDonalds.

En Las Palmas de Gran Canaria fueron elegidas Ainhoa Zurita Ortega, Juana Teresa Rivero y Coral Gutiérrez reina infantil, gran dama y reina del Carnaval, respectivamente.

De nuevo una multitud se daba cita este año en el Carnaval de Santa Cruz de La Palma el tres de marzo para disfrutar de la Fiesta de los Indianos y sólo cuatro días después se proclamaba a Armek, nombre artístico de Pedro Llomar Miranda González, ganador del concurso de Elección del Drag Queen de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria.

Cambios y anuncios de futuro

En Tenerife, Fiestas anuncia en noviembre la eliminación del voto particular en la elección de su reina del Carnaval y ese mismo mes se da a aconocer que el cartel ¡Azúcar!, diseñado por Héctor Expósito, será la imagen de los carnavales chicharreros de 2026 tras vencer en un concurso cuyo premio asciende a 12.000 euros.

En diciembre se anuncia que Héctor Alemán sustituye a Inma Medina al frente del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.