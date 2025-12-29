Descalabro y resurgimiento del fútbol canario

El año 2025 en Canarias a nivel deportivo, especialmente en lo que al fútbol se refiere, ha estado marcado por el descenso a los infiernos de los dos máximos representativos del Archipiélago: la UD Las Palmas bajaba a Segunda División y el CD Tenerife se despedía de las categorías profesionales para recalar en Primera RFEF. En cuanto al club tinerfeño, además, vivió en su seno una lucha de poder que dinamitó las estructuras institucionales de la entidad.

También en lo futbolístico, resaltar dos grandes noticias positivas. Una, la segunda victoria del jugador de la UD Kirian Rodríguez ante el linfoma de Hodgkin y la consagración definitiva de Pedri González, tinerfeño y canterano de la UD, que con el Barça y la selección española lograba instalarse en el olimpo mundial.

La UD Las Palmas vivió un inicio de año bastante aciago en cuanto a resultados en Primera, lo que convirtió al equipo entrenado por Diego Martínez en un claro candidato al descenso. Ni siquiera el histórico triunfo frente al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria (1-0) sirvió para salvar una temporada que acabó siendo un fracaso. Las más que cuestionables decisiones tomadas en los despachos, en plena celebración del 75º aniversario de la entidad -recibió la Medallas de Oro de Canarias-, resultaron claves para el batacazo, que se consumó a falta de dos jornadas. Ese descenso, por ejemplo, motivó la salida de Alberto Moleiro rumbo al Villarreal a cambio de una cifra cercana a los 15 millones de euros.

UD Las Palmas-Cultural Leonesa | / ANDRES CRUZ

Tras ese revés, la reacción no se hizo esperar y la entidad dio un volantazo para rehacer el camino, apostando por una figura casi sin experiencia para el banquillo: Luis García. El asturiano ha aportado tranquilidad, sobriedad y cierta seguridad a una plantilla que ha despegado con buenas sensaciones, con el objetivo de estar en disposición de pelear por el ascenso a LaLiga EA Sports.

Con la explosión del canterano Ale García o el gran nivel mostrado por el meta croata Dinko Horkas, entre otros, más la experiencia que aportan los regresos de Jesé y Jonathan Viera, se ha creado hasta ahora un caldo de cultivo que ilusiona.

Jonathan Viera. / ANDRES CRUZ

Aun así, en el transcurso de este 2025, el golpe más duro y, a la vez, la mejor victoria de la escuadra grancanaria tiene un nombre propio: Kirian Rodríguez. El mediocentro de Candelaria anunció en febrero que había recaído de nuevo del linfoma de Hodgkin y que tenía que dejar el fútbol de forma momentánea. Su batalla personal fue durísima durante meses, pero finalmente, en septiembre, anunció su regreso tras ganar la partida a la enfermedad por segunda vez; en octubre, 243 días después de su último partido, culminó su victoria. En un choque ante el Cádiz, el ‘20’ pudo completar el mayor triunfo vital de su trayectoria.

El año en que Pedri ganó La Liga

Mientras la UD, el equipo en el que se formó, y el Tenerife, el club de su isla natal, perdían la categoría, Pedri González tocaba el cielo en su mejor campaña en el Barcelona. El teguestero tuvo un papel clave en tres de los cuatro títulos a los que aspiraba el cuadro azulgrana: la Supercopa de España, la Copa del Rey -marcando uno de los goles de la final disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla- y la Liga.

El centrocampista, además, continuó siendo fundamental para Luis de la Fuente en la selección española, logrando el subcampeonato de la Nations League tras caer ante Portugal en la final del mes de junio, y ayudando a España a sellar el billete para disputar el Mundial de 2026 durante el último tramo del año. A esos hitos hay que añadir también su undécimo puesto en la votación del Balón de Oro, premio que otorga France Football.

El futbolista del FC Barcelona Pedri / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Precisamente, el actual futbolista del Barça no solo aspira a mantenerse en esa cúspide del fútbol a corto plazo, sino que también está en el camino de poder vivir en primera persona el Mundial de 2030, en el que el Estadio de Gran Canaria será una de las sedes. Para ello, el Cabildo presentó el proyecto de ‘La Nube’, diseñado por L35, el estudio responsable de la remodelación del Santiago Bernabéu, con el objetivo de adaptar el recinto de Siete Palmas a las exigencias de la FIFA. Sin duda, un salto cuantitativo y cualitativo en pos de la modernización.

Montse Tomé, decepcionada por la pérdida de la final de la Eurocopa / LP /ED

En el apartado del fútbol femenino, la selección española cayó ante Inglaterra en la final de la Eurocopa tras completar un gran torneo, aunque meses después, ya con Sonia Bermúdez en el banquillo tras la salida de Montse Tomé, se resarció conquistando la Nations League al golear a Alemania. Todo ello con la centrocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí, ganando el Balón de Oro por tercera vez en su carrera.

Una Copa en casa y nuevos reinados

Más allá del fútbol, Gran Canaria se vistió de gala a mediados de febrero para albergar la Copa del Rey de baloncesto en el Arena, en la que el Unicaja de Málaga acabó proclamándose campeón tras tumbar al Real Madrid en la final. Los dos representativos canarios en la cita, el Granca y La Laguna Tenerife firmaron un papel aceptable, cayendo en semifinales.

Los jugadores del Guaguas, en Berlín. | / BERLÍN RECYCLING

Por otra parte, Gran Canaria reafirmó su condición de epicentro nacional del voleibol. A comienzos de mayo, el CV Guaguas conquistó su cuarta Superliga masculina y, días después, el Heidelberg levantó la Liga Iberdrola, el primer título de su historia.

Asimismo, el verano dejó éxitos polideportivos, como el título mundial de Javier y Alberto Padrón y Alba Ponce en la clase J80 de vela, deporte que trajo para Canarias otro entorchado planetario gracias a la grancanaria María Cantero, coronada junto a su compañera Paula Barceló en la clase 49er. Otro gran éxito llegaba con el subcampeonato mundial del clavadista Carlos Gimeno desde una plataforma de 27 metros.

A nivel español, Carlos Alcaraz acabó el año como número uno del ranking ATP tras un 2025 de ensueño. El murciano ganó ocho títulos, entre ellos dos más de Grand Slam: Roland Garros y US Open. Otro grande, Marc Márquez, conquistó su noveno título mundial, el séptimo de MotoGP, en su estreno con Ducati, después de años de sufrimiento por los problemas físicos.

Alcaraz, eufórico, celebra el último US Open junto a Ferrero. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Por último, el ciclismo fue protagonista en Canarias por la renuncia de Gran Canaria a albergar la Vuelta a España 2026 junto a Tenerife por la presencia en el pelotón del equipo de Israel, que convirtió la edición de 2025 de la ronda española en la más polémica de la historia por los graves altercados vividos. Este hecho contrastaba con la visita a la isla redonda del número uno del ciclismo actual, el esloveno Tadej Pogacar, quien afrontó el reto de escalar el Pico de Las Nieves.

Padej Pogacar, Armand Duplantis, Faith Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone, Ousmane Dembélé, Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Leon Marchand, Summer Mcintosh o Lando Norris brillaron con sus títulos y nuevos récords conseguidos durante 2025 en el panorama internacional.

El deporte mundial vivió en 2025 una de sus temporadas más memorables, atravesada por marcas históricas, consagraciones definitivas y actuaciones ‘Top’, que quedarán marcadas para siempre.

Álvaro Cervera de indicaciones a sus pupilos en la Ciudad Deportiva. | / El Día