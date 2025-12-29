La Provincia

Endesa utiliza un helicóptero en El Hierro para retirar el centro de transformación más inaccesible de Canarias

Endesa ha llevado acabo una operación sin precedentes al tener que utilizar los servicios de un helicóptero para poder retirar el transformador de un centro de transformación ubicado en una zona de muy difícil acceso en El Hierro. Este punto de un antiguo transformador colocado en esa zona en los años -70 forma parte del proyecto que desde hace varios años viene realizando la compañía eléctrica de retirada de los aceites ya en desuso que en su día se empleaban en los centros de transformación, convirtiéndose en el último de Canarias en ser desmontado. Más información