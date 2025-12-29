La escalada de los precios no frena el gasto para la última cena del año

La tradición de despedir el año con la mesa llena se mantiene pese a la subida de los precios de algunos productos clave. Y es que la compra para la cena de Nochevieja se hace con un ojo puesto en el menú, que dependerá de la tradición de cada hogar, y otro, en los mostradores de los mercados, aunque sin prestar demasiada atención a las etiquetas de precios, que este año dejan el tique de la compra para la cena de fin de año más caro de la historia. «Han subido los precios, pero, como no hay más remedio, compramos igualmente lo de todos los años», explica Isabel Hernández mientras espera su turno para adquirir unos huevos y un queso en uno de los puestos del mercado de Vegueta, en la capital grancanaria. A pocos días de que termine 2025, ya lo tiene todo preparado para la gran cena que pondrá el broche de oro a otros 365 días tachados en el calendario.

Hay quienes dejan la compra de algunos productos para el último día. Entre los pasillos del Mercado de Nuestra Señora de África, La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, muchos clientes reconocen que aunque notan que todo está más caro, no suelen «escatimar en gastos» ni «mirar el precio en exceso» cuando se trata de la cena para cerrar el año. Eso sí, la compra se realiza con mayor antelación que otros años, justamente para evitar subidas de última hora y poder organizar mejor el gasto. Aunque, en ocasiones, el exceso de preparación sale más caro: «Por desgracia acabé tirando un salmón que caducó a principios de mes», se lamenta Isabel Hernández, quien tuvo que comprar de nuevo el pescado que presidirá la mesa como plato estrella.

Carne antes que pescado

Al contrario que Isabel, y por lo general, son más las personas que optan por la carne en lugar del pescado para despedir el año. Una tendencia que confirman los propios vendedores. En la pescadería Santiago y Julio, situada en el mercado de Vegueta, el pescadero Julio Sánchez afirma que no ha notado grandes compras en los últimos días. Mientras que quienes sí deciden consumir pescado en su cena de Nochevieja suelen inclinarse por especies como la sama o el cherne: «La tendencia es apostar por aquellos platos que se pueden preparar en el horno». No obstante, el gasto en pescadería no resulta especialmente llamativo en esta recta final de 2025. «La gente va a por lo más barato, como la caja de langostinos», advierte Sánchez, que constata un consumo más restringido incluso en fechas marcadas por el exceso. Esto mismo ocurre en el caso de María Hernández, que solo compra langostinos: «Hace varios años hice bacalao encebollado, pero no terminó de gustar». Por lo que prefiere hacer «pata o solomillo», ya que se ajusta más a su presupuesto y es «menos laborioso».

Por lo tanto, los puestos de carne reciben mayor movimiento en estas fechas, con una demanda que se mantiene estable respecto a otros años. José Manuel Pérez, del puesto 24 del mercado de Santa Cruz de Tenerife, explica que «los productos que más se están vendiendo son la carne de cerdo, conejo, cabrito o cordero». Según detalla, los precios continúan, en su caso, a niveles similares a los del año anterior, incluso con alguna bajada puntual. «El cerdo, por ejemplo, ha bajado. Ahora mismo una chuleta de cerdo limpia está a 8,5 euros y la panceta, a 7,9 euros», señala.

Eso sí, aunque la carne es la elección favorita para muchos, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) es uno de los productos que más se ha encarecido este año. Precisamente la carne de vacuno destaca por encima de una larga lista de alimentos con un porcentaje de subida de precios del 18%. La sigue otro de los platos esenciales para muchos: los huevos rellenos. Quienes no se puedan resistir a añadir este plato de picoteo a la mesa deben saber que es el producto-plato que mayor incremento ha experimentado este 2025. Un año en el que se encareció un 30,2%. Esta escalada responde a una combinación de factores que se retroalimentan entre sí: aumento de brotes de gripe aviar, una demanda estable que no se reduce y condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del virus.

El apartado de los postres tampoco escapa a la subida de precios, especialmente por el encarecimiento del chocolate. Quienes opten por elaborar sus propios dulces deben tener en cuenta que este ingrediente ha registrado una de las mayores alzas del Índice de Precios de Consumo (IPC), con un incremento de hasta el 14,5%. Aunque continúa siendo notablemente más caro que hace un año, en los últimos meses ha moderado su escalada. Según el último informe de la Organización Internacional del Cacao, esta evolución responde a unas perspectivas de suministro más favorables, impulsadas por el aumento de la producción en Ecuador, unas mejores condiciones meteorológicas en África Occidental y el encarecimiento de los precios en origen. Por lo que, quizás, el año que viene sea mucho más sencillo incorporar un postre de chocolate a la mesa de la celebración.

Menos comensales

La cena de Nochevieja supone, para algunos, un alivio en términos de presentación y del tiempo que dedican a la cocina con respecto a la de Nochebuena. No en vano, las reuniones suelen ser más reducidas, con menos familiares que acuden a una misma casa para dar la bienvenida a 2026. En casa de Isabel serán seis en la mesa, por lo que «tampoco tenemos que comprar mucha comida», asegura. En el caso de Antonia Miranda, que también acude con su carro de la compra al mercado de Vegueta, su casa acogerá incluso a menos invitados que la de Isabel. Una lista reducida de comensales y, por lo tanto, un gasto menor que el desembolsó en la cena de Navidad del 24 de diciembre. «El menú será menos contundente, aunque igualmente especial», añade. Sus hijos trabajan en Madrid y no acudirán a la cita, por lo que notará su ausencia, si bien aclara que «se lo pasarán de fiesta en la capital». En especial los más jóvenes apenas han terminado de comerse la última uva cuando ya buscan las llaves de casa para dirigirse a alguna de las fiestas de fin de año que se celebran en distintos puntos de la isla. Sobre la base de los datos del Estudio de perspectivas para la Nochevieja 2025, realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, y Coca Cola, el perfil del público que acude a estas fiestas es mayoritariamente juvenil, con una edad media de 30,3 años. Por franjas, el 51% del aforo tendrá entre 20 y 30 años y el 42%, entre 30 y 40 años. Asimismo, el 43% de los locales espera contar con público turista pero cobra relevancia el residente, ya que el 72% contará con clientes de su ciudad; el 31,7%, con gente de su provincia; y el 18,3%, de la Comunidad Autónoma.

Ocio nocturno

La última noche del año no solo destaca por la tradicional y contundente cena rodeada de seres queridos. La velada es la más esperada por quienes desean cerrar una etapa e iniciar otra con nuevos propósitos e ilusiones, pero también lo es para el sector del ocio nocturno. De hecho es la noche de mayor facturación, por delante incluso de la noche de Halloween, que ya de por sí deja unos 11,5 millones de euros en el Archipiélago. La facturación en este 31 de diciembre de esta actividad se espera que ascienda en las Islas a unos 16,3 millones de euros.

Por su parte, el sector de la restauración también destacará en la última noche del año. El informe presentado días atrás por Cajamar destaca a Canarias como una de las regiones más especializadas en el sector de la restauración en España. En concreto, la restauración aporta el 9% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía regional, una cifra muy superior a la media nacional (4,9%) y solo por detrás de Baleares. En esta línea, las salidas de fin de año a restaurantes y bares, y el gasto de aquellos que en lugar de trasladarse a un mercado recurren a la comida preparada o a un catering, estarán favoreciendo una actividad económica primordial para Canarias que este año generará más renta que nunca en Nochevieja.