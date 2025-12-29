Horarios de los supermercados HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour y Alcampo en Canarias para la Nochevieja 2025 y Año Nuevo
Las tiendas del Archipiélago ajustan sus horarios el 31 de diciembre y el 1 de enero con cierres entre las 18:00 y las 20:00 horas, según la cadena de alimentación de que se trate
La Nochevieja y el Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y muchas personas aún se encuentran ultimando las compras de última hora. Para aquellos que planean ir al supermercado en busca de productos de última necesidad para la cena de fin de año o la comida del día siguiente, es importante conocer los horarios especiales de apertura de las principales cadenas en Canarias para el 31 de diciembre y el 1 de enero.
El 31 de diciembre, las tiendas tendrán horarios reducidos, y es fundamental estar preparado para evitar contratiempos.
Horarios en Nochevieja de los supermercados en Canarias
A continuación, detallamos, por lo general, los horarios de apertura y cierre de las principales cadenas de alimentación en las Islas Canarias para el día 31 de diciembre:
- Mercadona: este supermercado abrirá de 9:00 a 19:00 horas, siguiendo el mismo horario que en Nochebuena.
- Spar: las tiendas de Spar en Canarias estarán abiertas entre las 8:00 y las 20:00 horas el 31 de diciembre.
- HiperDino: el horario de apertura de HiperDino será de 8:00 a 20:00 horas el 31 de diciembre.
- Alcampo: esta cadena abrirá sus puertas entre las 9:00 y las 19:00 horas.
- Carrefour: el horario de apertura de Carrefour será de 9:00 a 19:00 horas.
Apertura de supermercados el 1 de enero de 2026
El 1 de enero de 2026, la mayoría de los supermercados permanecerán cerrados para descansar tras las celebraciones. Sin embargo, algunos establecimientos abrirán con horarios limitados:
- Mercadona, Alcampo y Carrefour: todas estas cadenas cerrarán el 1 de enero.
- Spar e Hiperdino: aunque también estarán cerrados en su mayoría, en zonas turísticas se podrán encontrar algunas tiendas Spar e Hiperdino Express con horario reducido, que podrían estar abiertas entre las 8.00 y las 18:00 horas.
Consejos para hacer las compras de última hora
Si eres de los que dejan las compras para el último momento, recuerda que, aunque los horarios de apertura sean más reducidos, puedes aprovechar el tiempo disponible para hacer tus compras con tranquilidad. También es recomendable consultar los horarios de las tiendas cercanas, ya que algunos comercios podrían tener variaciones locales.
- La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
- El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
- El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
- Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros
- La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes