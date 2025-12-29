Horarios de los supermercados HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour y Alcampo en Canarias para la Nochevieja 2025 y Año Nuevo

La Nochevieja y el Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y muchas personas aún se encuentran ultimando las compras de última hora. Para aquellos que planean ir al supermercado en busca de productos de última necesidad para la cena de fin de año o la comida del día siguiente, es importante conocer los horarios especiales de apertura de las principales cadenas en Canarias para el 31 de diciembre y el 1 de enero.

El 31 de diciembre, las tiendas tendrán horarios reducidos, y es fundamental estar preparado para evitar contratiempos.

Horarios en Nochevieja de los supermercados en Canarias

A continuación, detallamos, por lo general, los horarios de apertura y cierre de las principales cadenas de alimentación en las Islas Canarias para el día 31 de diciembre:

Mercadona : este supermercado abrirá de 9:00 a 19:00 horas, siguiendo el mismo horario que en Nochebuena.

: este supermercado abrirá de 9:00 a 19:00 horas, siguiendo el mismo horario que en Nochebuena. Spar : las tiendas de Spar en Canarias estarán abiertas entre las 8:00 y las 20:00 horas el 31 de diciembre.

: las tiendas de Spar en Canarias estarán abiertas entre las 8:00 y las 20:00 horas el 31 de diciembre. HiperDino : el horario de apertura de HiperDino será de 8:00 a 20:00 horas el 31 de diciembre.

: el horario de apertura de HiperDino será de 8:00 a 20:00 horas el 31 de diciembre. Alcampo : esta cadena abrirá sus puertas entre las 9:00 y las 19:00 horas.

: esta cadena abrirá sus puertas entre las 9:00 y las 19:00 horas. Carrefour: el horario de apertura de Carrefour será de 9:00 a 19:00 horas.

Un expositor de una tienda de la cadena SPAR Gran Canaria / LP/DLP

Apertura de supermercados el 1 de enero de 2026

El 1 de enero de 2026, la mayoría de los supermercados permanecerán cerrados para descansar tras las celebraciones. Sin embargo, algunos establecimientos abrirán con horarios limitados:

Mercadona, Alcampo y Carrefour : todas estas cadenas cerrarán el 1 de enero.

: todas estas cadenas cerrarán el 1 de enero. Spar e Hiperdino: aunque también estarán cerrados en su mayoría, en zonas turísticas se podrán encontrar algunas tiendas Spar e Hiperdino Express con horario reducido, que podrían estar abiertas entre las 8.00 y las 18:00 horas.

Mercadona prevé comprar este año 180.000 toneladas de patata de origen nacional, un 30% más. / 

Consejos para hacer las compras de última hora

Si eres de los que dejan las compras para el último momento, recuerda que, aunque los horarios de apertura sean más reducidos, puedes aprovechar el tiempo disponible para hacer tus compras con tranquilidad. También es recomendable consultar los horarios de las tiendas cercanas, ya que algunos comercios podrían tener variaciones locales.