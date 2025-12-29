El mejor edificio del mundo en unas Islas que protegen el cine

Con 154 rodajes a lo largo de 2025, Canarias bate el récord de rodajes cinematográficos de 2024, el año donde la justicia blinda las ayudas a la producción audiovisual en las Islas, una noticia que se dio a conocer en marzo y llevaba meses generando preocupación en numerosas empresas del Archipiélago nacidas durante las dos últimas décadas al amparo de los rodajes en Canarias.

Ejemplo de ello son los dos premios Goya en animación recibidos el 8 de febrero a las películas canarias Mariposas negras y Cafuné, dos títulos a los cuales se une en agosto el estreno de otro largometraje de animación made in Canarias basado en el personaje de Heidi.

El director David Baute y el productor Edmon Roch recogen el Premi Gaudí por 'Mariposas negras' / LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Impulso legal al sector audiovisual

En abril, en otra muestra de la importancia que para la economía del Archipiélago tiene el sector audiovisual, con los rodajes internacionales y nacionales como principal atractivo, el Ejecutivo canario da luz verde para incluir en la reforma de la Ley del Suelo una nueva disposición adicional donde declara de interés general los proyectos para la instalación de estudios de cine y televisión en terreno rústico.

Hallazgos patrimoniales y polémica histórica

En enero sorprende el hallazgo de dos cuerpos aborígenes en la localidad de Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana) sólo un mes antes de que el Estado decidiese enviar a la oscuridad de un almacén la momia guanche de Erques, que durante años Canarias había reclamado su regreso a las Islas tras décadas en un pasillo del Museo Nacional de Arqueología.

Entrevista Fernando Ménis / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Reconocimiento internacional a la arquitectura canaria

No obstante, una de las más importantes noticias culturales que afectan al Archipiélago fue los premios que los prestigiosos World Architecture Festival otorgaron en noviembre a la Iglesia del Santísimo Redentor en Las Chumberas (La Laguna), edificio del tinerfeño Fernando Menis, entre ellos el de Mejor Edificio del Mundo 2025.

También de Menis es el proyecto de reforma del edificio del santacrucero parque Viera y Clavijo, que en mayo se supo albergará la sede del centro cultural Caixaforum.

Arte, mercado y grandes exposiciones

En el mes de marzo se produce el traslado al Museo Reina Sofía de Madrid de 200 piezas del pintor Néstor Martín Fernández de la Torre para la retrospectiva Néstor reencontrado, que el tinerfeño TEA programará antes que Gran Canaria.

La machine à écrire ou Le jeu / El Día

En materia pictórica resultó relevante la subasta en Sotheby’s en noviembre del cuadro del tinerfeño Óscar Domínguez La machine à écrire ou Le jeu, vendida por 317 millones de euros.

Gastronomía canaria en primer plano

Pero como no sólo de arte vive el hombre, la gastronomía canaria también brilla este año con los hermanos Padrón triunfando en marzo en los premios Repsol; la Guía Michelin revalidando las 6 estrellas de Las Palmas y aumentando con dos más las de la provincia occidental.

En octubre, además, se celebra en el Puerto de la Cruz la 1ª gala de entrega de los Culinary Hotels Awards.