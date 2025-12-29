El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Calle Fernando Guanarteme 82 tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO EL CARRIZAL, de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Hoy, lunes 29 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, tiene el gasoil a 0,975€ el litro. En Moya, Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON NORTE, Carretera General del Norte km 13, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Santa Lucía de Tirajana tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Calle Fernando Guanarteme 82. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde sale a 0,975€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Moya, estación de H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13, donde se puede encontrar el gasoil a 0,975€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 29 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 a la estación de servicio CANARY OIL para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,239€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,049€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,049€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, lunes 29 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,059€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, CEPSA GRAN TARAJAL, en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el litro está a 1,095€.

La estación de CEPSA GRAN TARAJAL en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,245€ el litro. Otra opción está en Tuineje, Carretera General de Tarajalejo km 16, en la estación DISA EL CARACOL a 1,264€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 0,999€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,980€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,985€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, lunes 29 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,984€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,197€ el litro.

