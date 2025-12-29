Televisión Canaria lidera las noches del fin de semana

La noche del sábado, Canarias volvió a elegir 'Noche de Taifas'. El programa de Televisión Canaria dedicado al folklore y a la música hecha en las Islas anotó su mejor cuota de pantalla del año, con un 15,2% de share y una media de 58.000 espectadores para su sección "100 % Folclore", encargada de abrir la noche. En total, 97.000 canarios conectaron en algún momento con el espacio, convirtiéndose además en la emisión más vista del día en las Islas.

El minuto de oro llegó a las 22:38 horas, cuando alcanzó un 16,8% de cuota y 65.000 espectadores.

Presentado por Elvis Sanfiel, este último ‘Noche de Taifas’ fue una despedida muy especial cargada de folclore, humor y músicas de todas las latitudes, acercando al público canario lo rico y variado del cancionero tradicional y popular isleño.

Domingo histórico "En clave de Matías Alonso"

El domingo, el liderazgo fue para En Otra Clave, que firmó su mejor cuota desde febrero de 2018 y su mejor seguimiento desde febrero de 2024.

El programa alcanzó un 19,4% de cuota de pantalla y una media de 82.000 espectadores, con un alcance total de 192.000 canarios, lo que lo convirtió en el programa más visto del día en Canarias.

El minuto más visto se registró a las 21:57 horas, cuando el espacio alcanzó un 24,4% de share y 110.000 espectadores. La emisión fue un especial homenaje a Matías Alonso, en celebración de sus 25 años de trayectoria en el formato de humor más exitoso de la Televisión Canaria. Una noche cargada de risas, música, recuerdos y emoción, con la participación del elenco habitual y con invitados de lujo como Mestisay, Piedra Pómez, Iván Torres, Ginés Cedrés y Pedro Daktari.

Programa especial de "Una mala noche" / LP/DLP

Los buenos datos de la noche del domingo tuvieron continuidad con un programa muy especial de 'Una mala noche', que recibió la visita del Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. La emisión del programa acumuló 44.000 telespectadores, con un 6.1 % de cuota de pantalla.