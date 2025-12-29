El tiempo de la Aemet en Canarias para este lunes: cielos nubosos y lluvias ocasionales en el Archipiélago

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del tiempo en Canarias para este lunes 29 de diciembre contempla cielos mayormente cubiertos y lluvias ocasionales en diversas zonas del Archipiélago.

La jornada también se verá influenciada por un viento flojo, que cambiará su dirección a lo largo del día, y por temperaturas que, en general, se mantendrán estables, aunque con ligeros descensos en algunas islas.

El mar en Canarias se mantendrá con un estado variable, con olas de entre 1 y 2 metros de altura debido al mar de fondo del norte. La intensidad del viento en el mar será 2 o 3, principalmente del norte hasta la noche, cambiando a dirección este o sureste durante las horas posteriores.

Previsión por islas del tiempo para este lunes en Canarias

En Lanzarote se prevé una jornada de cielos intervalos nubosos, con claros más amplios hacia la tarde. Las temperaturas variarán entre 14°C y 22°C, sin cambios significativos en las mínimas. El viento será débil y de dirección variable, con brisas suaves en las zonas costeras.

Fuerteventura experimentará condiciones similares a las de Lanzarote, con intervalos nubosos y grandes claros al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 22°C, manteniéndose estables. El viento será flojo y de dirección variable, también con brisas en las costas.

En Gran Canaria, la previsión apunta a intervalos nubosos y algunos claros por la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 17°C y 21°C, sin apenas variaciones. El viento será ligero y de dirección variable, con presencia de brisas costeras.

Tenerife tendrá cielos mayormente nubosos, con la posibilidad de lluvias ocasionales en el interior de la isla. Las temperaturas estarán entre 17°C y 23°C. En las zonas altas, se prevé viento moderado del noroeste, que disminuirá a lo largo de la tarde. El viento en las costas será flojo y variable.

En La Gomera, se espera un día nuboso, con lluvias aisladas en el interior y en el norte. Las temperaturas variarán entre los 17°C y 22°C, con pocos cambios respecto al día anterior. El viento será en general flojo, con brisas en las costas.

La Palma también experimentará cielos predominantemente nubosos, con lluvias ocasionales en el este y norte de la isla. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 22°C, sin cambios notables. El viento será flojo, con brisas suaves en las costas.

El Hierro tendrá cielos nubosos, con la posibilidad de lluvias ocasionales en el interior de la isla. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 16°C, con pocas variaciones. El viento será flojo y variable, con presencia de brisas en las zonas costeras.