Torres afirma que cerca de un millar de menores migrantes ya se han derivado a otras comunidades

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha sido un "hito" de este 2025 en favor de los derechos de la infancia migrante, y ha advertido de que "puede revertirse". De esta forma ha aludido a la intención que han manifestado formaciones como el PP o Vox, que no apoyaron esta reforma legislativa, de derogar este precepto que ha permitido, pese a estas dos formaciones, reubicar en los últimos seis meses en el conjunto del territorio nacional a un millar de menores migrantes no acompañados, contando a los que han pedido asilo tras llegar al país.

En un balance del trabajo desarrollado por su ministerio en el año que está a punto de acabar, Torres ha precisado que el Gobierno ha iniciado 1.241 expedientes al amparo de la reforma de la Ley de Extranjería, promovida para responder a la contingencia migratoria que afecta a Canarias, Ceuta y Melilla, un fenómeno que impactó con anterioridad a Andalucía. Pese a las 982 alegaciones presentadas por comunidades autónomas de destino de estos menores, las delegaciones del Gobierno han dictado 810 resoluciones de traslados, que hasta el momento se han traducido en 368 reubicaciones relacionadas con esta contingencia migratoria, por lo que quedarían por materializar otras 442 ya acordadas. El ministro ha detallado que, además, otros 408 menores no acompañados solicitantes de asilo han sido acogidos en la red de protección internacional del país, 167 en Canarias.

Amenaza

El expresidente canario y secretario general del PSOE en estas islas ha advertido, no obstante, que "la gran amenaza" de la reforma de la Ley de Extranjería, que no creyó que pudiera salir adelante, como ocurrió finalmente gracias al empeño de todos los grupos parlamentarios menos el de Vox y el Popular, es "que es reversible". Sobre la posibilidad de que estos dos partidos la deroguen en la próxima legislatura, que se iniciará a partir de 2027 porque ese es el compromiso del Gobierno que preside Pedro Sánchez, Torres ha dicho que ello implicaría "aplastar los derechos humanos y los de los menores" y abandonar a los territorios frontera, como son Canarias, Ceuta y Melilla.

En su balance del año, el ministro de Política Territorial también ha destacado que este es el Gobierno que ha mostrado más diálogo con las comunidades autónomas, sean del color político que sean, al estar convencido de que "más autonomía no es menos Estado". Fruto de ello, en los dos últimos años se han formalizado 18 traspasos de competencias, frente a los 16 de "todos los años de Mariano Rajoy", si bien "desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España ha habido 40". "Cuando nos solicitan al Ministerio de Política Territorial que activemos una comisión bilateral respondemos automáticamente que sí. Distinto es que después lleguemos o no a los acuerdos que quiere una comunidad autónoma, pero si no nos piden las bilaterales no las podemos tener", ha referido.