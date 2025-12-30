La Aemet prevé cielos nubosos y viento este miércoles en Canarias

El último día del año estará marcado meteorológicamente hablando por los cielos nubosos en Canarias, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la previsión del tiempo indica que en Lanzarote y Fuerteventura estará poco nuboso, con algún intervalo ocasional durante las horas centrales, mientras que en el resto de islas se esperan intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día.

Las temperaturas continuarán con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en la provincia occidental. Además, se espera viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Año nuevo con borrasca

Si para Fin de Año se espera un tiempo estable, como el de los días precedentes, la entrada del nuevo año viene marcada por un cambio radical del tiempo.

Arcoíris tras las lluvias en el Aeropuerto de Gran Canaria, archivo. / @controladores

De hecho, para el jueves día 1 se espera la llegada de la borrasca Francis, que dejará en las islas lluvias intensas, fuertes rachas de viento, mala mar y nieve en zonas de alta montaña.

Aviso amarillo

En base a esta situación, la Aemet ha activado el aviso amarillo en todo el archipiélago por diferentes fenómenos. Gran Canaria, Tenerife y La Palma estarán en aviso por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros. La Gomera y El Hierro, por lluvias, viento y tormentas. Y Lanzarote y Fuerteventura por lluvias y tormentas.

En cuanto a la lluvia, hay zonas de La Palma y Tenerife en las que la precipitación acumulada en 12 horas podrá alcanzar los 60 mm; mientras que las mayores rachas de viento se esperan en las cumbres de Tenerife, con 90 kilómetros por hora; así como en La Palma, las cumbres de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el norte de la isla tinerfeña, donde podrán alcanzar los 80 kilómetros hora.