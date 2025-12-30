Buenas noticias para los funcionarios de Canarias: el Gobierno les subirá el sueldo un 10% a partir de este año

El Gobierno ha anunciado que quiere aprobar próximamente una medida muy esperada por los funcionarios. Tras las reivindicaciones de varios sindicatos, el Ejecutivo ha accedido a negociar un incremento salarial que se aplicará desde este año hasta 2028. Ahora, la propuesta deberá ser debatida y consensuada con los representantes de los trabajadores públicos antes de su aprobación definitiva.

Después de las constantes protestas de sindicatos como CSIF y de la reciente huelga convocada, el Gobierno ha presentado su primera propuesta de subida salarial para los empleados públicos. Según ha informado la propia CSIF, el Ejecutivo plantea un incremento fijo del 10% entre 2025 y 2028. Sin embargo, este primer borrador ha sido rechazado de forma contundente por los sindicatos, que consideran que la medida no compensa la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores de la Administración en los últimos años.

"Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%", dicen los portavoces de CSIF.

"Es un insulto"

Los sindicatos ven insuficiente esta subida del 10%, y CCOO lo ha calificado como "un insulto". Las reacciones por parte de los representantes de los trabajadores no se han hecho esperar, y es que a nadie le parece bien esta primera propuesta. Ellos proponen que la subida se ajuste más a la inflación acumulada en los últimos años, para que así los trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo.

En caso de aprobarse esta subida salarial, más de tres millones de funcionarios saldrían beneficiados. Entre 2022 y 2024, la subida acumulada de su salario había sido del 9,5%, mientras que se había registrado una inflación del 14,7% en ese mismo periodo. Si se llega a aprobar la subida, el salario de los trabajadores públicos quedaría así (sin incluir trienios ni complementos específicos):

Grupo A1: En 2028 superarían los 36.000 €/año .

En 2028 superarían los . Grupo A2: Pasarían de 30.747 €/año en 2025 a unos 33.822 €/año en 2028 .

Pasarían de a unos . Grupo B: de 29.123 €/año en 2025 a unos 32.035 €/año en 2028 .

de a unos . Grupo C1 Pasarían de 27.237 €/año en 2025 a unos 29.961 €/año en 2028 .

Pasarían de a unos . Grupo C2: Pasarían de 25.488 €/año en 2025 a unos 28.037 €/año en 2028.

Así quedaría la subida salarial de los funcionarios / LP

Todos los funcionarios esperan que el Gobierno y los sindicatos den más detalles de cómo se produciría esa subida salarial tan esperada.