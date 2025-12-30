Canarias centra la II edición de DiploInnova en los océanos y el cambio climático
El encuentro se celebrará el 3 de febrero en la sede de la Fundación COTEC en Madrid, consolidando a Canarias como laboratorio vivo de innovación y diplomacia científica
La segunda edición de DiploInnova Canarias, programa impulsado por la Presidencia del Gobierno autonómico, estará dedicada a la investigación en océanos y cambio climático, dos retos estratégicos para el planeta y especialmente relevantes para un territorio insular como Canarias.
El encuentro tendrá lugar el 3 de febrero en la sede de la Fundación COTEC en Madrid, un espacio que refuerza la conexión con el ecosistema innovador y diplomático nacional e internacional. La cita se enmarca dentro de la iniciativa Islas Responsables Lab (IRLab), y busca posicionar al archipiélago como referente en diplomacia científica, conectando continentes y realidades desde una perspectiva insular.
Ciencia, innovación y proyección internacional
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, destaca que el Gobierno de Canarias ha creado este programa con el objetivo de fomentar la cooperación internacional en ciencia, transferencia de conocimiento e innovación tecnológica.
Queremos que Canarias participe activamente en la búsqueda de soluciones a los grandes retos de nuestro tiempo, afirmó Caraballo, subrayando que esta apuesta por la diplomacia científica representa una nueva etapa en la proyección exterior del archipiélago, vinculada al talento, la investigación y la sostenibilidad.
Un espacio estratégico para mostrar el potencial científico de Canarias
En esta segunda edición, DiploInnova pondrá el foco en el mar como espacio vital para el desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la innovación científica. Canarias se presenta como un banco de pruebas natural y tecnológico, donde se desarrollan soluciones con impacto tanto local como global.
La jornada contará con presentaciones institucionales, paneles de expertos y sesiones de trabajo con participación de embajadas y empresas, buscando alinear las fortalezas tecnológicas de Canarias con los intereses de los países participantes.
Además, se pondrán en valor las capacidades de entidades clave como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL), entre otras.
Consolidación de una plataforma estratégica
Con esta nueva edición, DiploInnova se consolida como una plataforma estable de diplomacia científica, facilitando alianzas estratégicas y colaboraciones multilaterales. La intención es que la ciencia y la innovación generadas en las islas no solo beneficien al archipiélago, sino que contribuyan activamente a resolver los desafíos globales, desde un enfoque sostenible y responsable.
El alineamiento de DiploInnova con instituciones como la Fundación COTEC y la implicación de actores internacionales refuerzan el papel de Canarias como puente entre continentes, centro de conocimiento y nodo de innovación en el Atlántico.
