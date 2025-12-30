Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fin de AñoUD Las PalmasCuarto carril GC-1Ayuntamiento Santa BrígidaCobro Colegio AbogadosMuerte moteros Tenerife
instagramlinkedin

Canarias, la segunda comunidad con mayor absentismo laboral

La industria es el sector que concentra una mayor tasa de ausencia en el trabajo

Un trabajador de la construcción en una obra.

Un trabajador de la construcción en una obra. / Jesus Monroy / Efe

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Canarias es la segunda comunidad con mayor absentismo laboral después de Murcia al haber registrado en el tercer trimestre un porcentaje del 8,5% de trabajadores que no van a su trabajo.

Según el informe trimestral que elabora la empresa de recursos humanos Randstad, la tasa de absentismo laboral ha crecido a nivel nacional tres décimas en el último año y se ha situado en el 6,6% al cierre del tercer trimestre, con 1,47 millones de empleados ausentes cada día de su puesto de trabajo.

El 21,2% de esos 1,47 millones de empleados que faltan diariamente al trabajo no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas.

Por sectores

La industria es el sector que concentra un mayor absentismo con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios con el 6,6% y la construcción con un 5,7%.

Al analizar solo las bajas por enfermedad o incapacidad temporal, la industria sigue siendo la más afectada, aunque con porcentajes algo menores, y dentro de sus actividades hay grandes diferencias, ya que el reparto de correo o la jardinería presentan un absentismo elevado, mientras que la contabilidad o la informática presentan niveles más bajos.

Noticias relacionadas y más

Murcia y Canarias son las comunidades autónomas que registran un mayor absentismo en el tercer trimestre de 2025, con un 9,2% y 8,5%, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  2. La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
  3. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros
  4. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  5. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  6. La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
  7. La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
  8. La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife

Canarias, la segunda comunidad con mayor absentismo laboral

Canarias, la segunda comunidad con mayor absentismo laboral

Hacienda avisa a todos los canarios: esto es lo que realmente cobrarás si te toca la Lotería del Niño

Hacienda avisa a todos los canarios: esto es lo que realmente cobrarás si te toca la Lotería del Niño

Un homenaje a la agricultura a manos de una alumna herreña: así es la felicitación navideña del Gobierno de Canarias

Un homenaje a la agricultura a manos de una alumna herreña: así es la felicitación navideña del Gobierno de Canarias

Los postres canarios para hacer esta Navidad: continúa el legado de la pastelería Canaria un año más

Los postres canarios para hacer esta Navidad: continúa el legado de la pastelería Canaria un año más

Galdós, la moda y el rock patrio se quedan huérfanos

Galdós, la moda y el rock patrio se quedan huérfanos

La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia

La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia

Canarias centra la II edición de DiploInnova en los océanos y el cambio climático

Canarias centra la II edición de DiploInnova en los océanos y el cambio climático

La Aemet prevé cielos nubosos y una bajada de temperaturas este martes en Canarias

Tracking Pixel Contents