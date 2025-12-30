Los canarios asumen el regreso de la mascarilla como el mejor antigripal

Los canarios asumen el regreso de la mascarilla quirúrgica como el mejor antigripal. El Archipiélago se encuentra desde la semana pasada en escenario dos de riesgo epidemiológico y Sanidad ha ampliado la recomendación de uso de mascarillas en establecimientos sanitarios, incluso sin presentar síntomas. Una medida que, en su mayoría –y pese al desconocimiento de su entrada en vigor–, ha sido bien acogida por los isleños. O al menos así lo asumen los pacientes del centro de salud Doctor Guigou, también conocido como El Hospitalito, en Santa Cruz de Tenerife. Ellos lo tienen claro: la mascarilla es necesaria para el bien de todos.

Parece que la pandemia por covid-19 marcó un antes y un después sobre el papel y la utilidad de esta herramienta para evitar la propagación de los virus respiratorios. Lourdes Rojas, una de las pacientes del centro capitalino, califica esta acción como necesaria y esencial para contener la situación. Ella, al igual que muchos otros, no sabía que Sanidad había vuelto a recomendar su uso. «La suelo usar para acudir a las farmacias y centros de salud y ahora que lo aconsejan lo haré con más razón», apunta. La postura de esta tinerfeña ha sido así de firme desde la llegada del virus a las Islas. «Me vacuné desde que comenzó la campaña y gracias a eso no la he pasado», detalla.

Campaña de vacunación

Y es que este año, la campaña de vacunación estacional se ha incrementado un 14,95% con respecto al mismo periodo de 2024. En total y hasta ahora, 246.224 personas se han vacunado –y unas 11.600 de esas dosis se administraron hace menos de dos semanas–.

Aunque el uso de la mascarilla puede evocar recuerdos de 2020 para algunos, Rojas asegura que no tiene nada que ver. «Usar la mascarilla debería ser una acción habitual para no contagiarnos o transmitirlo a los demás, y no algo exclusivo del coronavirus», agrega.

Una opinión que es compartida por más pacientes. William Hernández está enfermo con gripe y tiene bastante interiorizado el uso de estos cubrebocas para su beneficio y el del resto. «Yo ahora mismo soy un foco de contagio, si no usara la mascarilla sería una imprudencia», confiesa. Y es que para él es tan natural como el gesto de cubrirse con una chaqueta para frenar el frío.

Población vulnerable

Sanidad también ha recalcado la importancia de esta medida para quienes trabajan con personas vulnerables en sitios como, por ejemplo, los centros sociosanitarios. Y Fanny Meneses pertenece a este público objetivo. Ella es administrativa en el centro de salud Doctor Guigou. «Mucha gente acude al recinto sin mascarilla y nos pregunta que si tenemos alguna, por eso las ofrecemos gratuitamente en la entrada», revela. Aunque asegura que, desde la semana pasada, cada vez hay «quienes la usan más».

Para otros, aunque en menor medida, la situación no es tan clara. A Diego D’Egidio, otro paciente del centro de salud, le resulta estresante usar la mascarilla. «Pensaba que ya estaban anuladas por completo», señala. Pese a conocer ahora la nueva medida, no va a retomar su uso. «Trabajo de cara al público y me resulta muy incómodo pasar ocho horas con la mascarilla puesta, así que por ahora –y hasta que no sea obligatorio– no voy a usarla», menciona.

Últimos casos

Según el último informe de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA) en Canarias, de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, la tasa de incidencia de la gripe es de 194,4 casos por cada cien mil habitantes. Estos datos suponen un incremento del 28,4% con respecto a principios del mes de diciembre. Y la previsión es que la suma aumente de forma notable después de la celebración de las fiestas navideñas.

Por esta razón, Sanidad aconseja tomar medidas de protección simples pero efectivas. Ante la presencia de síntomas gripales, además del uso de la mascarilla, se recomienda: ventilar las habitaciones, realizar higiene de manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, usar pañuelos desechables, evitar el contacto cercano con personas vulnerables y no compartir objetos que hayan podido estar en contacto con saliva u otras secreciones.