Descubren una nueva especie de mosca endémica en La Palma: Eumerus macarius, símbolo de la biodiversidad canaria
El hallazgo, liderado por científicos del CIBIO y Museos de Tenerife, pone de relieve el papel crucial de las colecciones científicas para la investigación y conservación del patrimonio natural del archipiélago
Un equipo de investigadores ha dado a conocer el hallazgo de una nueva especie de mosca polinizadora exclusiva de la isla de La Palma. Se trata de la Eumerus macarius, un insecto que hasta ahora era desconocido para la ciencia y que refuerza el carácter único del ecosistema canario.
El descubrimiento ha sido anunciado por Museos de Tenerife, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, a través de un comunicado en el que se resalta el valor científico y ambiental del hallazgo.
La identificación de esta nueva especie ha sido posible gracias a un estudio detallado que combina análisis morfológicos y genéticos, centrado en el género de moscas polinizadoras Eumerus. La investigación ha sido liderada por el doctor Pablo Aguado-Aranda, del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), y ha contado con el respaldo de las colecciones científicas conservadas en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.
Los ejemplares utilizados para el análisis proceden tanto de nuevas capturas como de la colección entomológica del museo, que ha servido como referencia para comparar y confirmar que se trataba de una especie no descrita por la ciencia.
Eumerus macarius: una especie que solo habita en La Palma
El nombre de la nueva especie, Eumerus macarius, la identifica como un endemismo exclusivo de La Palma, lo que significa que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Esto refuerza la idea de que Canarias es uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta, donde la evolución ha dado lugar a formas de vida únicas y adaptadas a entornos muy específicos.
Según el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, este hallazgo representa “una contribución fundamental para entender y preservar la rica biodiversidad del archipiélago”. Subraya, además, que investigaciones como esta permiten identificar con precisión dónde viven las especies y, por tanto, mejorar su protección.
“Solo conociendo lo que tenemos podemos protegerlo. Este estudio tiene un valor incalculable, tanto científico como medioambiental”, afirma Acha.
El estudio también lanza una advertencia importante: todas las especies endémicas del género Eumerus en Canarias se encuentran en alguna categoría de amenaza. Esta información no solo resalta el valor del hallazgo, sino también la urgencia de implementar medidas de conservación para estas especies, cuya desaparición supondría una pérdida irreversible para el patrimonio natural del archipiélago.
La investigación permite, por tanto, no solo descubrir nuevas especies, sino también reforzar los argumentos científicos para protegerlas, estableciendo criterios claros para su conservación.
