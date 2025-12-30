Un homenaje a la agricultura a manos de una alumna herreña: así es la felicitación navideña del Gobierno de Canarias
Fernando Clavijo brinda "Por una Canarias de islas iguales en Navidad y siempre"
El diseño de una alumna de El Hierro protagoniza la felicitación navideña del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. La responsable de la ilustración es Isabel Díaz Govea, de tercero de la ESO en el IES Roques de Salmor, en el municipio de La Frontera.
Según informa el Ejecutivo regional en un comunicado, la tarjeta elegida pone en valor pone en valor la agricultura como parte esencial de la identidad canaria y resalta la importancia de los productos de cercanía.
Así, el en el dibujo se representan alimentos emblemáticos de nuestro campo —como los plátanos, la uva, los tomates, la papaya o la piña herreña— integrados con símbolos tradicionales de la Navidad y elementos que evocan la unión de las ocho islas.
En el texto que acompaña la imagen, titulada Canarias; mejor sabor, bella Navidad, está acompañada por los buenos deseos de Fernando Clavijo que escribe: "Por una Canarias de islas iguales en Navidad y siempre. Felices Fiestas. Feliz 2026".
Nueva tradición
Esta iniciativa cumple su tercer año consecutivo, consolidándose como una forma de reconocimiento al talento, la creatividad y la participación de la sociedad canaria en una fecha tan señalada, según sostiene el Gobierno de Canarias.
En la primera edición, la felicitación navideña fue realizada por el alumnado de tres centros educativos de La Palma afectados por la erupción volcánica de 2021. La postal reflejaba la unión del archipiélago a través de un mar de estrellas pintado con las huellas dactilares de niños y niñas del CEIP Los Campitos, CEIP Todoque y CEIP Puerto Naos.
En 2024, el diseño institucional correspondió al Aula Cultural de la Segunda y Tercera edad “La Destila”, de Arrecife (Lanzarote), y recreaba una escena nocturna del camino de los Reyes Magos hacia Belén, guiados por una constelación de ocho estrellas en representación de las ocho islas canarias.
