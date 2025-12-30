El mayor terremoto del año registrado en Canarias no "movió" ni un cuadro en El Hierro

«¿Tú lo sentiste?» fue de largo la pregunta más repetida en El Hierro durante el desayuno y parte del almuerzo de ayer. Nadie o casi nadie se desveló con el seísmo de magnitud 3,8 registrado a las 01:56 horas a 35 kilómetros de profundidad en las vertientes suroeste y este de El Pinar. En total, los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectaron media docena de eventos entre las 00:15 y las 06:32 horas con magnitudes que oscilaron entre 1,2 y 3,8. El mayor terremoto anotado en Canarias este año fue «indetectable» para la mayoría de los herreños. «Yo no me enteré», comenta Raúl al filo del mediodía sobre una incidencia que «no movió ni un cuadro de casa», añade para quitarle dramatismo a un episodio sísmico que pasó de puntillas. «Se está armando más lío en las redes sociales y en los medios de comunicación», apostilla sin dejar de recordar lo sucedido antes de que entrara en erupción el volcán submarino de Tagoro, el 10 de octubre de 2011. «Entonces sí que en todas las conversaciones aparecía la frase. «¿Lo sentiste?», rescata sobre la estructura rocosa que emergió en aguas de La Restinga, un enclave próximo al punto que tembló en las últimas horas.

Media docena de seísmos

La media docena de terremotos de la madrugada de ayer se ubicaron en una franja situada entre playa Tagoro y La Restinga, pero mar adentro. «La actividad no tuvo las características de los enjambres que se producen en la zona del Teide», comenta Eduardo Suárez , sismólogo del IGN, «a pesar de ser la de mayor magnitud que se ha registrado este año en Canarias, mucho más que los seísmos que se han dado en Las Cañadas y entre Tenerife y Gran Canaria», asevera sobre una actividad que los expertos no califican como «anormal». Este año, por citar otros ejemplos en las coordenadas herreñas, se han dado terremotos de magnitud 3,1 a 3,5.

«No es la primera vez que pasa tras la erupción», tranquiliza Suárez y «aunque esta actividad puede ser considerada como algo anómala, si cogemos el historial de la Isla nos vamos a encontrar con terremotos de esta magnitud en los últimos años... Son eventos que se caracterizan por tener una magnitud un poco más elevada [aunque en esta ocasión no hay constancia de que haya sido sentido por la población] y varias réplicas posteriores», aclara en relación a una actividad que está localizada. «Si se hubiera dado en una zona que no tenemos marcada nos llamaría algo más la atención, pero estamos hablando de un perímetro en el que se suelen dar, no con la misma frecuencia que en Tenerife, terremotos», repite el especialista.

«No es un sitio nuevo»

Ni el terremoto se registró en «un sitio nuevo» para los investigadores del Instituto Geográfico Nacional, ni «esto tiene nada que ver con lo que vivimos hace unos años con el volcán submarino. Entonces, la actividad se movió de norte a sur y en unas circunstancias diferentes», pone como ejemplo Eduardo Suárez.

La gran profundidad a la que se registró el seísmo, sin duda, es la razón por la que muchos vecinos de la que en su día fue considerada la Isla del Meridiano se vieron sorprendidos a media mañana de ayer cuando en el bar de la esquina el compañero de cortado le preguntó. «¿Tú lo sentiste?»... «Ni me enteré», fue la respuesta mayoritaria.