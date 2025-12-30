Medio millar de víctimas de violencia sexual en Canarias en seis meses

Los cinco centros de crisis 24 horas que operan en Canarias han atendido a 519 mujeres y menores víctimas de violencias sexuales desde su apertura, en mayo de este año, según informó la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

De acuerdo al tipo de violencia, el 41 % de las situaciones atendidas fueron agresiones sexuales con penetración y, en cuanto a los agresores, el 38 % fue algún familiar directo (padres, tíos, abuelos…), mientras que el 5 % fueron violencias grupales, detalla este departamento en un comunicado.

De las 519 personas atendidas, 439 eran víctimas directas de violencia sexual, 50 de ellas menores de 18 años, y 80 eran familiares o personas del entorno que precisaban algún tipo de atención profesional. En este periodo se registraron 206 activaciones por parte del 112, 016 o fuerzas de seguridad.

Atendiendo al lugar, el 38 % de los casos se produjeron en el ámbito íntimo familiar (padres, hermanos, tíos, abuelos…) y el 12 % en zonas de ocio nocturno. El 60 % de los casos fueron violencias registradas en el último año.

A juicio de la consejera Candelaria Delgado, «en apenas seis meses estos centros 24 horas se han convertido en un referente en atención urgente, en un espacio seguro donde cualquier mujer o menor víctima de violencia sexual puede acudir o activarlo de urgencia a través del 112 y recibir la atención y el acompañamiento que precisa en los primeros momentos más críticos».

La portavoz recordó que se puede recurrir a estos centros especializados en violencia sexual «para recibir atención psicológica o legal, incluso por agresiones pasadas, silenciadas durante años, para lo que se puede contactar directamente con el centro o también llamando al 112 o al 012».

Delgado subrayó que «los datos apuntan a que solo se denuncia el 11 % de las agresiones» y ha considerado necesario y «evidente que la vergüenza debe cambiar de bando, ya que son los violadores los delincuentes, los que deben avergonzarse y a los que la sociedad debemos señalar y aislar».