Medio millar de víctimas de violencia sexual en Canarias en seis meses
Desde su apertura el pasado mayo, los cinco centros de crisis distribuidos por las Islas registraron 206 activaciones por parte del 112, el 016 o la policía
Los cinco centros de crisis 24 horas que operan en Canarias han atendido a 519 mujeres y menores víctimas de violencias sexuales desde su apertura, en mayo de este año, según informó la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
De acuerdo al tipo de violencia, el 41 % de las situaciones atendidas fueron agresiones sexuales con penetración y, en cuanto a los agresores, el 38 % fue algún familiar directo (padres, tíos, abuelos…), mientras que el 5 % fueron violencias grupales, detalla este departamento en un comunicado.
De las 519 personas atendidas, 439 eran víctimas directas de violencia sexual, 50 de ellas menores de 18 años, y 80 eran familiares o personas del entorno que precisaban algún tipo de atención profesional. En este periodo se registraron 206 activaciones por parte del 112, 016 o fuerzas de seguridad.
Atendiendo al lugar, el 38 % de los casos se produjeron en el ámbito íntimo familiar (padres, hermanos, tíos, abuelos…) y el 12 % en zonas de ocio nocturno. El 60 % de los casos fueron violencias registradas en el último año.
A juicio de la consejera Candelaria Delgado, «en apenas seis meses estos centros 24 horas se han convertido en un referente en atención urgente, en un espacio seguro donde cualquier mujer o menor víctima de violencia sexual puede acudir o activarlo de urgencia a través del 112 y recibir la atención y el acompañamiento que precisa en los primeros momentos más críticos».
La portavoz recordó que se puede recurrir a estos centros especializados en violencia sexual «para recibir atención psicológica o legal, incluso por agresiones pasadas, silenciadas durante años, para lo que se puede contactar directamente con el centro o también llamando al 112 o al 012».
Delgado subrayó que «los datos apuntan a que solo se denuncia el 11 % de las agresiones» y ha considerado necesario y «evidente que la vergüenza debe cambiar de bando, ya que son los violadores los delincuentes, los que deben avergonzarse y a los que la sociedad debemos señalar y aislar».
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
- La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife