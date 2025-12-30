Los postres canarios para hacer esta Navidad: continúa el legado de la pastelería Canaria un año más
Los postres tradicionales de Navidad en Canarias son una explosión de sabores únicos, desde las famosas truchas de batata hasta el bienmesabe o los huevos mole. Te contamos cuáles son los imprescindibles en esta época del año
La repostería navideña canaria es un reflejo de la rica tradición gastronómica de las islas. Durante diciembre, los hogares de Canarias se llenan del aroma de postres típicos, cada uno con un toque particular dependiendo de la isla. Entre los más conocidos destacan las truchas de batata, el bienmesabe de La Palma y los alfajores gomeros.
Cada isla aporta su identidad a estas recetas, por lo que probar estos dulces es como realizar un viaje culinario por todo el archipiélago.
Truchas de batata, el dulce más icónico
El postre más representativo de la Navidad canaria son las truchas de batata, unas empanadillas dulces espolvoreadas con azúcar. Se elaboran tradicionalmente con masa de batata, almendras, canela, matalahúva y un toque de licor de anís. Otras versiones incluyen el relleno de cabello de ángel, también muy popular.
El ingrediente estrella, la batata, es un cultivo esencial en Lanzarote y se utiliza tanto en recetas saladas como dulces, siendo perfecta para tartas, púdines y flanes.
Bienmesabe, un dulce histórico
El bienmesabe es otro de los grandes protagonistas en las mesas navideñas de Canarias, especialmente en La Palma. Este postre, que data de la época de la conquista, se prepara con almendras molidas, huevos, canela y un toque de vino de malvasía. Su textura espesa y granulosa lo hace irresistible.
Otros postres imprescindibles
- Torta de vilana: Originaria de La Gomera, este bizcocho se prepara a partir de papas guisadas sobrantes, combinadas con harina, azúcar, almendras y pasas. Es un ejemplo perfecto de cocina de aprovechamiento.
- Pestiños y rapaduras: Los pestiños son tiras de masa fritas con miel, mientras que las rapaduras mezclan miel de caña, gofio y almendras en forma de cono.
- Quesadillas herreñas: Este pastel mezcla queso típico de El Hierro, azúcar y canela, horneado sobre obleas.
- Marquesotes: Bizcochos ligeros cubiertos de azúcar escarchada, ideales con un licor de frutas.
Canarias: un paraíso de sabores
La gastronomía canaria brilla especialmente en Navidad gracias a sus dulces tradicionales. Desde recetas históricas como el bienmesabe hasta delicias como las truchas de batata, cada bocado cuenta una historia ligada a la cultura de las islas.
Si te apasiona la cocina canaria, no te pierdas otros artículos relacionados:
- La pimienta picona canaria, ingrediente fundamental.
- Malvasía volcánica, la uva de Lanzarote.
- La morena en Canarias, tradición y belleza.
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
- La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife