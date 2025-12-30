Los postres canarios para hacer esta Navidad: continúa el legado de la pastelería Canaria un año más

La repostería navideña canaria es un reflejo de la rica tradición gastronómica de las islas. Durante diciembre, los hogares de Canarias se llenan del aroma de postres típicos, cada uno con un toque particular dependiendo de la isla. Entre los más conocidos destacan las truchas de batata, el bienmesabe de La Palma y los alfajores gomeros.

Cada isla aporta su identidad a estas recetas, por lo que probar estos dulces es como realizar un viaje culinario por todo el archipiélago.

Truchas de batata, el dulce más icónico

El postre más representativo de la Navidad canaria son las truchas de batata, unas empanadillas dulces espolvoreadas con azúcar. Se elaboran tradicionalmente con masa de batata, almendras, canela, matalahúva y un toque de licor de anís. Otras versiones incluyen el relleno de cabello de ángel, también muy popular.

El ingrediente estrella, la batata, es un cultivo esencial en Lanzarote y se utiliza tanto en recetas saladas como dulces, siendo perfecta para tartas, púdines y flanes.

Bienmesabe, un dulce histórico

El bienmesabe es otro de los grandes protagonistas en las mesas navideñas de Canarias, especialmente en La Palma. Este postre, que data de la época de la conquista, se prepara con almendras molidas, huevos, canela y un toque de vino de malvasía. Su textura espesa y granulosa lo hace irresistible.

Otros postres imprescindibles

Torta de vilana : Originaria de La Gomera, este bizcocho se prepara a partir de papas guisadas sobrantes, combinadas con harina, azúcar, almendras y pasas. Es un ejemplo perfecto de cocina de aprovechamiento.

: Originaria de La Gomera, este bizcocho se prepara a partir de papas guisadas sobrantes, combinadas con harina, azúcar, almendras y pasas. Es un ejemplo perfecto de cocina de aprovechamiento. Pestiños y rapaduras : Los pestiños son tiras de masa fritas con miel, mientras que las rapaduras mezclan miel de caña, gofio y almendras en forma de cono.

: Los son tiras de masa fritas con miel, mientras que las mezclan miel de caña, gofio y almendras en forma de cono. Quesadillas herreñas : Este pastel mezcla queso típico de El Hierro, azúcar y canela, horneado sobre obleas.

: Este pastel mezcla queso típico de El Hierro, azúcar y canela, horneado sobre obleas. Marquesotes: Bizcochos ligeros cubiertos de azúcar escarchada, ideales con un licor de frutas.

Canarias: un paraíso de sabores

La gastronomía canaria brilla especialmente en Navidad gracias a sus dulces tradicionales. Desde recetas históricas como el bienmesabe hasta delicias como las truchas de batata, cada bocado cuenta una historia ligada a la cultura de las islas.

