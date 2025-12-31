La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos previstos para este día de Año Nuevo por el paso de un frente frío asociado a la borrasca Francis por Canarias.

Así, la zona este y las cumbres de la isla de La Palma pasan a aviso naranja -peligro importante- por fuertes vientos. En concreto, se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora. Estas serán del suroeste y afectarán, principalmente, a zonas altas: crestas y zonas altas a sotavento.

El resto de islas, por su parte, continúan en aviso amarillo por este fenómeno.

Lluvia, tormentas y fenómenos costeros

El paso de la borrasca Francis por Canarias no solo dejará fuertes vientos, sino también importantes lluvias, tormentas y fenómenos costeros adversos. Un cóctel meteorológico por el que también el Gobierno de Canarias ha declarado diferentes alertas y prealertas.

El frente frío comenzará por la isla de La Palma y se irá trasladando hacia las más orientales. En este sentido, Tenerife y La Palma son las islas en las que primero comenzarán los avisos de la Aemet, que estarán activos desde las 3 de la mañana.

Así, en zonas de La Palma y Tenerife se espera un acumulado de hasta 60 mm en 12 horas; mientras que en Gran Canaria podría llegar a los 40 mm.

Lluvia y viento en la Plaza de la Música, en una foto de archivo. / José Carlos Guerra

Alertas

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha decidido declarar la alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago y la alerta por lluvias y viento en Tenerife y La Palma junto a la prealerta por estos eventos en el resto de islas.

También se activa la prealerta por tormentas en toda la comunidad autónoma.