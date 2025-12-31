Antonia San Juan regresa a casa: estrena 'Antonia y Compañía' en TV Canaria, un especial lleno de verdad, risas y vida

Con el corazón abierto y la valentía que la caracteriza, Antonia San Juan regresa a Canarias para estrenar 'Antonia y Compañía'. Más que un programa, será un encuentro íntimo y poderoso que llega en un momento de profunda honestidad en su vida, tras haber compartido públicamente su lucha contra el cáncer.

Este especial, que se emitirá el martes 2 de enero en TV Canaria, promete ser un viaje emocional único, donde el humor se alía con la vulnerabilidad para celebrar la vida con una intensidad extraordinaria.

Bajo la producción de BOLA8 PRODUCCIONES para RTVC, Antonia no solo presenta; se expone. Con una sinceridad conmovedora, ha decidido que su debut como entrevistadora en su tierra sea un reflejo de su presente: un alegato a vivir, a reírse de los miedos y a aferrarse a la compañía.

Antonia San Juan (d) y Petite Lorena (i). / E. D. / L. P.

El programa será testigo de cómo transforma su experiencia personal en conexión pura con sus invitados, creando momentos televisivos que prometen quedar grabados en la memoria. Una 'Compañía' que abraza y comprende.

Invitados

El elenco de invitados ha sido elegido con un cariño especial, formando un círculo donde las historias personales se entrelazan creando un tapiz de emociones y risas reconocibles:

Cristina Medina y Antonia compartirán un espacio de una complicidad única. Ambas, unidas por su pasado en 'La Que se Avecina' y por una batalla similar contra el cáncer, ofrecerán una conversación donde la emoción y la hilaridad se darán la mano sin contradicción, mostrando la esencia resiliente y llena de humor que las define. Iván Torres (Efecto Pasillo) compartirá con Antonia su triunfo personal y artístico, narrando cómo rompió prejuicios y limitaciones sociales desde su origen, en una historia de superación que resonará con la propia lucha de la presentadora.

Mel Ömana hará un homenaje sentido a Antonia como referente e icono. La cantante hablará con franqueza sobre salud mental y feminismo, revelando cómo la figura pública y personal de San Juan fue un faro en su propio camino.

Petite Lorena vivirá un encuentro emotivo con su referente. Ante Antonia, la humorista viral hablará de la fama repentina y del impacto que la artista tuvo en su forma de entender el humor y la autenticidad.

Juan Antonio Cabrera (presentador y humorista de TV Canaria) desvelará un vínculo entrañable y desconocido: su amistad con Antonia desde la adolescencia, y cómo la vida los llevó por caminos separados (Madrid y Fuerteventura) para reencontrarse ahora, en un momento tan signifi cativo, en este plató.

Un espectáculo que es un manifiesto vital

El programa abrirá con una entrada espectacular y cargada de significado. Antonia, acompañada de música en directo, interpretará con toda su fuerza el número “Tomar la vida en serio”, de la revista 'Las Leandras'. Será más que una canción: un manifiesto inicial, un grito a favor de disfrutar cada instante con intensidad, marcando el tono de una velada que promete ser catártica.

'Antonia y Compañía' es el regreso a casa de una artista en estado de gracia y de verdad. Un espacio donde las cicatrices se muestran con orgullo, donde las risas son terapéuticas y donde la compañía se revela como el mejor medicamento. Es la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz se encuentra compartiendo, creando y, sobre todo como la propia Antonia ha verbalizado, riendo y trabajando.